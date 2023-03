Oszlánszki Béla ezredes, az MH BGCSP parancsnokának vetített képes előadásából kiderült: eseménydús lesz a 2023-as esztendő, a magyar és külföldi katonai erők szinte minden hónapban tartanak majd kiképzési rendezvényeket. Ezek között több olyan nemzetközi katonai gyakorlat is lesz, ami a teljes központi lőteret érinti.

– A legfontosabb feladatunk idén is a Magyar Honvédség, illetve a külföldi fegyveres erők kiképzésének biztosítása. Fontos kiemelni a tavaly nyár óta hazánkban állomásozó NATO kiemelt éberségi tevékenységet folytató harccsoportot. Ők a folyamatos egyéni és kötelék kiképzések mellett minden hónapban egy héten át közös gyakorlatokat tartanak. Ezen felül az elmúlt évekhez hasonlóan tavasszal és ősszel itt rendezik a Magyar Honvédség két legnagyobb gyakorlatát is (Brave Warrior I-II.), amelyek a hanghatást és katonai gépjármű-mozgást tekintve is a legjelentősebbek lesznek – mondta el Oszlánszki Béla ezredes, aki megértést és türelmet kért a térségben élőktől. Hangsúlyozta, a rendelkezésükre álló összes csatornán idén is minden hónapban eljuttatják az érintettekhez a lőtéri menetrendet.

A kiképzési tájékoztatón szó esett a lőtéri fejlesztésekről szintén, melyek a bakonykúti és a hajmáskéri kiképzőbázist egyaránt érintik. – A legfontosabb feladat az új NATO-bázis kialakítása Gyulafirátót mellett. A földmunkákkal már végeztek a szakemberek, jelenleg az infrastruktúrát építik ki. Ezzel párhuzamosan mind a bakonykúti bázison, mind pedig a köröshegyi lőtéren kialakítunk egy-egy helikopter-leszállót – fogalmazott az ezredes.

Oszlánszki Béla hozzátette, a tájékoztatáson túl az ilyen rendezvények a társszervekkel való együttműködés ápolását és erősítését is célozzák. A környező települések vezetői, valamint a civil- és a társ fegyveres szervezetek képviselőnek részvétele nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a katonai alakulat és a lakosság közötti kommunikáció is gördülékenyebb legyen egy-egy gyakorlat idején.