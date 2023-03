Túlzás lenne azt mondani, hogy nem családbarát a régió, de sokan úgy gondolják, hogy ezen a területen vannak a legnagyobb tartalékok - nyilatkozta Éskovács Péter, az évente ötezer gyermeket megmozgató Füred Kapitány kincsvadászat elnevezésű programsorozat szervezője.

Művészeti, zenei, gasztronómiai és sportfesztiválok kavalkádja várható idén is a Balaton partján. Ennek is köszönhető, hogy a térségben a vendégéjszakák száma évről évre növekszik, mostanra jóval meghaladja a négymilliót. A balatoni településeken megjelenő zenei fesztiválok a fiatalabb korosztályban is népszerűvé teszik a Balatont. Ugyanakkor az úgynevezett "crossover" eseményből, ahol a gyerek és a szülő is jól tudja érezni magát, még kevés van. Éskovács szerint a gyermekes családok száma még növelhető lenne a régióban, ha számukra is lennének színvonalas programok és azok nem csak a nyári szünidőre koncentrálódnak.

A szolgáltatók többsége nincs is felkészülve az eltérő életkorú gyermekekkel érkező családok fogadására. A legtöbb szállodában van ugyan pelenkázó és etetőszék, de ezekben a külsőségekben ki is merül a gyermekek iránti figyelem. Ráadásul a legtöbb helyen a gyermekbarát kifejezés egyenlő a bababarát szolgáltatásokkal, de az 5 és 16 év közötti gyerekek igényeivel nem foglalkoznak, a „kamaszbarát" szolgáltatás kifejezést egyáltalán nem ismerik – mondta Éskovács Péter, a Füred Kapitány akció tanácsadója. Meg kell nézni, hogy mi érdekli ezeket a kamaszokat a hétköznapokban. Meg kell próbálni az őket érdeklő virtuális világot a szabadba áthelyezni, és az őket érdeklő fiatalokkal szervezni programokat.

Idén ilyen programok kidolgozására vállalkozik az az akció, amelyben bevetik a nyolc éve létrehozott mesehőst, Füred Kapitányt is. A balatoni mesefigura segítségével próbálják majd „lefordítani” a gyerekek nyelvére is azokat az eseményeket, programokat, történelmi és természetismereti információkat, sportos megmozdulásokat, amelyek a családok számára is érdekesek lehetnek.

Most húsvétkor például részt vesznek a siófoki nyúlfutamon, amely igazi különlegesség a turisztikai palettán. A nyúlfutam egy igazi, több ezer turistát megmozgató „crossover” esemény, ahol a profi sport találkozik a minőségi kulinaritással és családi programok kínálatával. A siófoki Tojás-, és nyúlfutamot a Balatuning Egyesület szervezi húsvét vasárnapján, amelyre most meghívták a Füred Kapitány, a balatoni mesehőst is, akinek feladata az lesz, hogy ösztönözze a kisebbeket is mozgásra. Az esemény végén, Füred Kapitány olyan "kincsvadász" ajándékokat ad majd a gyerekeknek, amelyeknek köszönhetően a kisebbek is kedvet kaphatnak a tavaszi kirándulásokhoz a szabadtéri mozgásokhoz.