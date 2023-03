Pintér Gábor kérdésünkre elmondta, az utóbbi években nagyon sokféle, az eredetitől eltérő belső szerkezetű Rubik-kocka vált elérhetővé, az eseményen ezekből mutatott be több tucatot. A pedagógus azt tapasztalja, a gyerekek érdeklődése ma is felkelthető a Rubik-kocka iránt: a vele való foglalkozás a térlátást is nagyban segíti, és az oktatás segédeszközeként is használható a matematikában. A program jó hangulatát a Cserregő Néptáncegyüttes fellépése fokozta. Az esemény a matematika világnapja alkalmából rendezett nemzetközi „Mathematics in the Street” (Matek az utcán) rendezvénysorozathoz kapcsolódott. Az UNESCO 2023-at Bolyai emlékévnek nyilvánította arra emlékezve, hogy idén lesz Bolyai János „temesvári levelének” 200. évfordulója, amelyben a nemeuklideszi geometria felfedezését jelentette be.