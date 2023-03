Javul a betegek ellátása a veszprémi kórházban

Korszerű eszközök és berendezések beszerzésével javul a járóbeteg-szakellátás minősége a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban. A projekt – amelyet európai uniós támogatásból finanszíroznak – a fekvőbeteg-ellátó kapacitások tehermentesítését és a járóbetegként is ellátható páciensek számának növelését célozza – számolt be róla a Napló. Többek között röntgenberendezést, különféle diagnosztikai és műtéti eszközöket, például endoszkópokat, ultrahangot, műtőasztalt, betegszállító kocsit, műtéti és rehabilitációs eszközöket vesz a kórház.

Idén több épület ismét látogatható lesz a veszprémi várnegyedben

A 2020 és 2025 között zajló, állami támogatásból megvalósuló beruházás Veszprémben 18 épületet, mintegy 35 ezer négyzetméter épített és 10 ezer négyzetméter szabad területet érint. Ilyen mértékű, „város a városban” fejlesztés legutóbb 250 éve zajlott a veszprémi várnegyedben. Március 8-án lesz egy éve, hogy megkezdődött a nagyszabású műemlékvédelmi fejlesztés kivitelezése. Sűrű, munkával teli egy esztendő áll a veszprémi érsekség mögött. Február közepéig 245 munkanap alatt 680 ezer munkaórát dolgoztak a kivitelezők, naponta mintegy 70 tonna anyagot mozgattak meg, és eddig nagyságrendileg 5000 tonna építőanyagot építettek be. Az idén záruló első ütem munkái során megújul valamennyi, a felújításban érintett épület homlokzata, jelenleg a készültség közel 70 százalékos. Február közepéig több mint 244 ablakot cseréltek újra, összesen 897 ablak újul meg – olvasható a veol.hu-n.

Jelmezes merüléssel űzték el a telet Balatonalmádiban

Szó szerint lélegzetelállító élményben volt részük azoknak, akik részt vettek Pribék István vezetésével a Balatoni Jegesmedvék jelmezes télűző farsangi hidegterápiás buliján Balatonalmádiban, a Budatava strandon. A megjelentek öt percet tartózkodtak a két Celsius-fokos tóban. A többség színes parókával, mókás kalappal dobta fel a hangulatot, de volt, aki elegáns tengerészöltönyben érkezett. A Napló helyszíni tudósítása szerint esett az eső, a szél is fújt, sötét felhők takarták el az eget, a levegő három-, a Balaton pedig kétfokos volt.

Fesztivál az inotai hűtőtornyok tövében

Különleges helyszínen merőben új audiovizuális fesztivál indul útjára a Veszprém–Balaton 2023 – Európa kulturális fővárosa program kiemelt eseményeként: az Inota 2023 című rendezvény középpontjában az előremutató zene, az újszerű vizuális alkotások, a legfejlettebb technológiák és a hozzájuk kapcsolódó kreatív gondolkodás áll majd – írta meg a veol.hu.

Tablókon hétszázezer magyar tragédiája a zirci kiállításon

Rabszolgasorsra ítélve címmel nyílt kiállítás a zirci önkormányzati hivatalban a kommunizmus áldozataira emlékező ünnepség kapcsán. A Szovjetunióban rabszolgamunkára kényszerített hétszázezer magyar sanyarú sorsát mutatja be. A történtek, a Gulag előzményeihez tartozik, hogy a II. világháború után a szovjetek több mint négymillió embert hurcoltak el kényszermunkára munkatáborokba, köztük voltak a magyarok, hadifoglyok és találomra összeszedett civilek, az a háromszázezer is, aki soha nem tért haza. Már az odaút túlélése is nehéz volt a keletre tartó marhavagonokban. A keserves sorsra jutók mind tudták, csak véletlen lehet, ha életben maradnak az ellenük elkövetett kegyetlenkedések közepette. A túlélők beszámolói szerint többen 38 kilósra fogytak, és mindannyiukat csak géppótló eszközöknek tekintették. Mindez érzékletesen jelenik meg a tárlat tablóin. A Terror Háza

Múzeum vándorkiállítása egy hónapig tekinthető meg a városháza emeleti nagytermének előterében – áll a Napló cikkében.

Összekóstolták a hegy különböző oldalain termő borokat a gazdák Somlóvásárhelyen

Minden évben február utolsó hétvégéjén rendezi meg a Somlói Borbála Borrend a Somló hegy fiatal, friss borainak közösségi mustráját Somlóvásárhelyen. A borverseny különlegessége, hogy minden borász és amatőr bortermelő egyaránt minősítheti a saját és a többi nevezett tételt is. Ezt a napot a bortermelők, az amatőr és profi döntnökök arra szánják, hogy a versenyen megismerjék egymást és friss boraikat, a hegy különböző oldalain termő borokat összekóstolják. Az immár tizenhatodik alkalommal megrendezett bormustrán Kovács Zoltán országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy ez a nap lényegében egy ünnep is, mert a dűlőkben végzett fáradságos munka eredménye tetten érhető a fehér abroszokkal leterített asztalokon – olvasható a Napló tudósításában.

Sikerélmény és szép kosár lett az eredmény a pápai múzeum foglalkozásán

A pápai Pannonia Reformata Múzeum PRaktika elnevezésű kézművesfoglalkozás-sorozata a hagyományos mesterségek, a természetes anyagok, az igényes kézműves technikák iránt érdeklődőknek jelenthet kiváló lehetőséget a kikapcsolódásra, a tanulásra, a közösségi alkotásra. A sorozat februári alkalmának ismét Dávid Tamás kosárfonómester volt a vendége. Neve fogalom Pápán és környékén. Mindig kötetlen hangulatúak foglalkozásai, örömmel segít, türelmesen magyaráz. Harminc éve foglalkozik kosárfonással. A mesterség alapvető fogásait a falubeli öregektől leste el, aztán beiratkozott egy ehhez kapcsolódó másoddiplomás képzésre, és a 90-es évek óta tart foglalkozásokat – közölte a veol.hu.

Édes-krémes fortélyokat lestek el a zirci programon

Lehet belőle áthúzás, bevonó, töltelék vagy pohárkrém – mondta a csokoládéval dolgozó cukrász, aki ritkán tesz cukrot ezekbe az édességek díszítéséhez használt finomságokba, krémekbe. A zirci Békefi Antal Művelődési Ház workshopján megtanulhatták elkészítésüket az érdeklődők, és a kóstoláskor meggyőződtek róla, érdemes természetes alapanyagokat használni, a temperálásra, azaz a hőfokokra ügyelni. A ganázsba egy-egy arányban kerül csokoládé és tejszín, hevítés után jön a habosítás, akár a makaront is meg lehet tölteni vele. Tejcsokiból, fehér csokiból is készülhet – minderről Vincze Lajos és Vincze Ferenc cukrász beszélt az érdeklődő háziasszonyoknak. A Napló helyszíni tudósítása szerint megtudhatták, hogy ha a végeredményt még tovább lazítjuk tejszínnel, esetleg zselatint is teszünk hozzá, akkor pohárkrém, mousse lehet belőle.

Kutatásra érdemes titkokról beszélt Praznovszky Mihály irodalomtörténész Várpalotán

Sok érdekességet és izgalmas, kutatásra érdemes titkot rejthet Petőfi Sándor pályaképében a várpalotai szál – erről is beszélt a magyar költőóriás életéről és helyi kötődéseiről szóló elő-adásában a közelmúltban Várpalotán Praznovszky Mihály irodalomtörténész. Nem tudjuk biztosan, hogy Petőfi Sándor járt-e Várpalotán, ám nekünk, Veszprém vármegyeieknek mégis fontos helyszín ez a város az életműben – mondta el a 200 évvel ezelőtt született költő életútját bemutató előadásában. A veol.hu cikkéből az szintén kiderült, hogy Petőfi öccse Várpalotán volt henteslegény. Ráadásul a kutatások szerint 1848 tavaszán épp Várpalotára indult volna a testvérét meglátogatni, amikor tudomására jutott, hogy Franciaországban kitört a forradalom.

Emeletes kutya és kockahal kiállítás Csopakon

Zámbó Attila képzőművész otthonában, Csopakon a Zámbó Műterem és Galériában rendezte be legújabb kiállítását. A településen családjával hét éve élő szobrász, festőművész galériájában évek óta bemutatkoznak kortárs alkotók is. Az idei szezon első kiállítására azonban szinte az egész udvart és a lakást saját alkotásaival dekorálta, és a megnyitón bemutatta őket. "Jött az új év, és nem haboztam, hanem habból melóztam. A fát fölváltotta a polisztirol. A kockás jelleg megmaradt, mégis változott valami. Szeptembertől év végéig 6200 falapocskából raktam össze sok-sok képet" – mondta a Naplónak. A mostanában főként a balatonrendesi bányából származó permi vörös kőből és falapokból dolgozó művész a műanyagokat is kedveli. Bármihez nyúl, többnyire állatfigurák kerülnek ki a keze alól.

Nigériai játékost igazolt a veszprémi kosárlabdacsapat

Tizenöt évesen debütált a felnőttek között a veszprémi kosárlabdázók új igazolása, akinek nevét sem kiejteni, sem leírni nem könnyű feladat, viszont komoly erősítést jelenthet a bakonyiaknak. A 17 éves Udemezue Ekenedilichukwu Promise ennek a szezonnak a végéig állapodott meg egyelőre a Veszprémi Kosárlabda Klubbal. A nigériai származású, de „kosárma-gyarnak” számító játékos a DEAC-akadémiáról érkezett a királynék városának NB I/B-s csapatába. A 195 centiméter magas és 79 kilogramm testsúlyú, kettes és hármas poszton egyaránt bevethető kosaras mindössze 15 éves volt, amikor a felnőttek között bemutatkozott a DEAC U23 színeiben. A Veszprém KK jelenleg sereghajtó az NB I/B Piros csoportjában, az együttes legközelebb szombaton lép pályára, a Jászberényt fogadja – olvasható a veol.hu-n.