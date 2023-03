Az azonban vitán felüli, hogy a munkával, fáradsággal, anyagfelhasználással létrehozott produktum fő kritériuma mindig is a hasznosság és a tartósság volt. A tartósságra az egykori céhek is büszkék voltak, ahogy ez később a modernebb és nagyobb mennyiséget előállító gyáraknál is az elsődleges szempont volt. Minél tovább tart a termék, annál hasznosabb, ráadásul az anyag is később kerül vissza a környezet körforgásába. Napjainkban mindez már nem igaz. A gyártók termékcsoporttól függetlenül a silány minőségű tömegtermelésre és a minél nagyobb volumenű értékesítésre álltak át. A „vegyél újat, dobd ki a régit!" szlogen egyenlő a környezet kizsákmányolásával és elpusztításával.