Ki is használják, amikor csak lehet: amint kisüt a nap, hagyják a munkát, félreteszik a tanulást, előhúzzák a grillezőt, együtt mennek a szabadba sütögetni. Ez jutott eszembe, amikor az utóbbi hétvégén a megbeszélt interjúim alanyai lemondták a beszélgetést, mondván, olyan szép az idő, inkább mennek kirándulni. Egyre többen gyakrabban járják a természetet. Kikapcsoló befektetésnek tekintik, ezért osztják be idejüket okosabban. Erre illik a skandi életérzés egyik kifejezése: a lagom. Az épp elég. Mindenből annyi, amennyi kell, nem több, nem kevesebb. Azt azért érdemes tudni, hogy a túravezetés terén is beindult a verseny, persze, üzlet is, csak az emiatti szemlélet ne menjen a hangulat kárára.