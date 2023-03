Filléres cucc ma egy eldobható szájmaszk, amiért pár éve még hosszú sorok kígyóztak a patika előtt. Már csak az orvosnál kell feltennünk, de ha olyan szerencsések vagyunk, hogy arra nem vezet utunk, jószerével el is felejtettük, hogy vágja a fülünket, nem kapunk tőle levegőt. Viszont ha néha be kell ugrani valamilyen orvoshoz, akkor bizony jobb, ha lapul egy maszk a táskában. Naná, hogy ennyi idő után hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla. Így járt Sanyi is. Maszek egészségügyi központban, ahol portaszolgálat, recepció, minden van. Azaz majdnem minden. Na persze annyi pénzbe, amennyit otthagy Sanyi ilyenkor, nyilván ez belefér. Csakhogy Sanyi a kocsijában felejtette a maszkot. Filléres kis cucc, de a cég büdzséjébe nem fér bele.