Ami mozdítható, védett helyre menekítjük. Összekapom a lehullott nagyobb ágakat, nézem a hajladozó fákat. Remélem, ezt is megússzák, megússzuk. Pár napja a madarakat csodáltuk az etetők sarkaiban, most üres minden, jobbra-balra lengenek a kis faétkezdék. Jól bírják. Bevillan egy kép vasárnapról: Aszófő felől hazafelé autózva majdnem beugrott az autóba néhány szarvas. Lassan, nézelődve haladtunk, így sikerült időben megállni. Három balra el – az egyik a levegőben egy lassított felvételen, mint egy olimpiai bajnok tornász –, kettő jobbra megtorpan, aztán ők is el. Ha nem 4 Celsius-fok lenne, úgy érezném, mintha tegnap történt volna. Így egy hónapos emléknek fest.