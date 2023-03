Sportolási lehetőség a Bakony térségében élőknek

Egymilliárdos beruházással készült el az új zirci tanuszoda, szerdán adták át ünnepélyesen – számolt be róla a Napló címlapján. Fiatal vízilabdázók, úszóiskolások mindjárt birtokba vették. Elsősorban diákok járhatnak ide sportolni testnevelésóra keretében, de a nagyközönség szintén használhatja. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár az átadáson arról beszélt, hogy a napokban országszerte nyolc hasonló uszoda nyitotta meg kapuit, ami az energiaválság közepette bravúros teljesítmény. Régebbi vizes létesítményeknek szintén állami támogatást biztosít a kormány a működtetéshez, ami a versenysportok, a nemzeti úszóprogram miatt is lényeges – mondta.

Európán kívüli kultúrákat is bemutatnak Veszprémben

Izgalmas, programokban gazdag negyedévet tervez a Művészetek Háza – írta meg a Napló. Grászli Bernadett, a Művészetek Háza Veszprém igazgatónője elmondta, az intézmény megalapításának harmincadik évfordulóját ünneplik a napokban, ezért is örömteli számukra, hogy a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa támogatásával gazdag kínálattal készülhetnek a második negyedévben is, amelyet egy programfüzetben is összefoglaltak. A programkínálatból kiemelte az Európán kívüli kultúrákat népszerűsítő eseményeket: április 22-én a japán kultúrához kapcsolódó kiállítást rendeznek, míg májusban a brazil divatot és designt hozzák közelebb a veszprémiekhez.

Fiatalok a veszprémi belvárosban

A helytörténeti ismereteket a diákoknak játékos formában közvetítő kiadványt mutattak be hétfőn a veszprémi városházán. Gyermekrajzok is illusztrálják az új helytörténeti kötetet. Zongor Klára Az én Veszprémem – Izgalmas belváros című gyermekeknek szóló könyve változatos feladatokon keresztül ismerteti meg a belvárost, annak épületeit és művészeti alkotásait az olvasóval – olvasható a veol.hu-n.

A zöldhulladékért házhoz mennek Veszprémben

Áprilistól újraindítja a zöldhulladék gyűjtését Veszprémben a VKSZ Zrt – hívta fel a figyelmet a veol.hu. A szolgáltató a lágyszárú zöldhulladékokat idén április 1. és november 30. között szállítja el az ingatlanoktól a tavalyihoz hasonló szisztémában: minden utcában havonta egy alkalommal érkezik házhoz a gyűjtőjármű. A zöldhulladék begyűjtését két éve a járművekhez rendszeresített, szabványos, felmatricázott, barna színű gyűjtőedényből – amelyek 120 és 240 literes méretűek –, valamint emblémázott zsákból végzik, amelyeket az ürítés napján reggel hat óráig kell kihelyezni a közterületre.

Jóval olcsóbban is utazhatunk vonaton

A vasúttársaság díjazza azokat, akik előre terveznek – hívta fel a figyelmet a Napló. A MÁV-Start okosjegyeinek ára annál kedvezőbb, minél korábban vásárolja azt meg az utazni szándékozó, aki így akár 40 százalékot is spórolhat a teljes árú jegyhez képest. Okosjeggyel utazhatunk Veszprém vármegyéből a 20-as vonalon Zalaegerszeg felé közlekedő Göcsej IC-ken, melyek Veszprémen át közlekednek kétóránként. Ugyancsak hasonló módon spórolhatunk a jegy árából Pécs felé a Mecsek, Szeged felé a Napfény, Békéscsaba felé a Békés, Debrecen–Nyíregyháza felé a Tokaj és Nyírség, Miskolc felé a Tokaj és a Hernád–Zemplén IC-ken, valamint a kaposvári IC-ken. Okosjegy természetesen kizárólag elektronikus úton kapható, ahol a rendszer automatikusan mutatja a legkedvezőbb elérhető ajánlatokat.

Csökkentek a területi különbségek

A legmagasabb foglalkoztatási arány tavaly Győr-Moson-Sopron vármegyét és Budapestet, a legalacsonyabb Szabolcs-Szatmár-Bereg és Somogy vármegyét jellemezte, a területi különbségek csökkentek az egy évvel korábbihoz viszonyítva – írta meg a Napló a KSH

Fókuszban a vármegyék, 2022. I–IV. negyedév című friss kiadványa alapján. A legalacsonyabb (2,0 százalék és az alatti) munkanélküliségi arány Veszprém, Komárom-Esztergom, Csongrád-Csanád, Fejér és Vas vármegyében, a legmagasabb (7,4 százalék és a feletti) Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben volt.

Összejövetel az ajkai óvárosban

Húsvéti ünnepre várnak mindenkit Ajkán a Frankel Leó utcába, a Marcipán cukrászda előtti térre április 5-én, szerdán 16 órától. A teret a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó alkotások díszítik, amelyeket Ozorai Sándor és Helyes Zoltán készített. A gyerekeket alkotófoglalkozás várja, és ajándékkal is kedveskednek nekik. Lesz arcfestés, lufibohóc. A műsorban a Tósokberéndért Egyesület tagjainak a szavalatait hallhatják a résztvevők, szerepelnek a Vizikék óvodások, valamint a Kösöntyű néptánccsoport. A húsvéti sonkát, süteményeket és italokat az Üveges Nyugdíjasklub tagjai kínálják. A téren a húsvéti dekoráció április 3-ától 11-éig látogatható – olvasható a veol.hu programajánlójában.

Kutyafajtákról nevezték el a távokat a vászolyi futóversenyen

Négy és 64 kilométer közötti távokat futottak a Komondor64 elnevezésű megmérettetés résztvevői Vászolyon – olvasható a Napló sportrovatában. Az első alkalommal megrendezett vászolyi futóverseny távjait egy-egy kutyafajtáról nevezték el: komondor (64 km), magyar agár (50 km), puli (32 km), mudi (16 km), kuvasz (8 km), pumi (4 km). A Kölykök A Hátsó Udvarból Egyesület (KAHU) rendezvénye remek hangulatban, nagyon szép környezetben zajlott. A verseny nevének megfelelően több távot kutyával is lehetett teljesíteni.

Megizzadt a győzelemért a VLS

Alaposan megdolgoztak a három pontért a sereghajtó ellen Ajkán. Egyetlen gól született a Veszprém–Zsámbék bajnoki meccsen a labdarúgó NB III. 28. fordulójában. A sereghajtó Zsámbékot fogadta a hétközi bajnoki fordulóban a Veszprém, amely egy masszívan védekező, kapuja elé visszaálló riválisra számíthatott. A Zsámbék nem árult zsákbamacskát, így is tett, igyekezett minél tovább megőrizni kapuját a góltól, s ebben sokáig sikerrel járt. Megérdemelten nyertek a hazaiak a maximum egy-egy kontrából veszélyeztető Zsámbék ellen – áll a Napló cikkében.

Vereséget szenvedett a balatonfüredi csapat

Tatabányán vendégeskedett a BFC. A labdarúgó NB III. Nyugati csoportjának 28. fordulójában a listavezető Tatabánya vendége volt szerdán a Balatonfüred és sima vereséget szenvedett. Nem született meglepetés a hétközi játéknapon – olvasható a veol.hu-n.