Megtartották a balatonfüredi idegenforgalmi szezonnyitót

Egész éves pezsgés, kitűnő idegenforgalmi mérleg, látványos fejlesztések, gazdag kulturális kínálat, pályázati források, együttműködés a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa programmal, mindezekről beszéltek a tegnapi idegenforgalmi szezonnyitón a Vaszary Galériában - írja a veol.hu. Bóka István polgármester köszöntőjében kitért a koronavírus-járványra, mely kedvezőtlenül érintette a turizmust, majd szólt az ukrajnai háborúról, az inflációról. Utalt az elmúlt évek füredi vendégéjszakáira, melyek tavaly nőttek az utolsó, 2019-es „békeévhez” képes, főként júliusban és augusztusban. Szólt a drága energiáról, amit a Covid és a háború okozott, mely nehéz helyzetbe hozta a vállalkozásokat. Ezért az önkormányzat januárban, februárban a rezsiköltséget érintve támogatja azokat, akik vendéglátással foglalkoznak.

Iparis generációk találkáját tartották Veszprémben

Ez lényegében egy nagy osztálytalálkozó, ahol nemcsak osztálytársak, hanem évfolyamtársak is találkozhatnak – nyilatkozta a Naplónak Irányi László igazgató az immár hagyományos Ipari napja elnevezésű rendezvény előtt. Az intézményvezető elmondta, tapasztalataik szerint inkább az idősebb generáció keresi fel ezen a napon az alma matert, a fiatalabbaknak talán még nem olyan fontos mindez, és elfoglaltabbak hétköznap. – Számomra az ipari egyfajta második otthon – vallotta meg Irányi László, aki maga is az ipariba járt és itt érettségizett. – Tanárként 26 éve vagyok itt, és ha hozzáadom a középiskolás éveket, akkor immár három évtizede koptatom ezeket a lépcsőket – hangsúlyozta.

Nyakunkon a pollenszezon

A tavasz beköszöntével egyre több növényfaj szórja pollenjeit, megkeserítve a szénanáthások mindennapjait. A következő napokban a pollenterhelés várhatóan jelentősen felerősödik, egyre több tavaszi allergén pollenszórása indul el, illetve éri el a tüneteket okozó vagy még magasabb koncentrációt – közölte a veol.hu a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása alapján. A nyár pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas tartományban alakulhat. A ciprus- és tiszafafélék, a kőris, a fűz és a gyertyán virágporának koncentrációja országosan közepes, a juharé alacsony-közepes, míg a mogyoróé, a szilé és az égeré jellemzően alacsony szintet érhet el. A szénanátha öt jellemző tünete az orrfolyás, a tüsszentési rohamok, a szemviszketés, a könnyezés és az orrdugulás: ha ezek együtt jelentkeznek, jó eséllyel pollenallergiáról van szó, emelte ki Naményi Miklós, a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet főorvosa.

Megszépül a sümegi Afrikárium

Pályázati támogatással szépül meg a sümegi Afrikárium épülete – tájékoztatta lapunkat Végh László polgármester - írja a Napló. Egy korábbi nyertes pályázat átszervezése nyomán nyílt lehetősége az önkormányzatnak a beruházás megindítására. A projekt az épület homlokzatának felújítását és a hozzá tartozó belső udvar rendezését tartalmazza. Végh Lászlótól megtudtuk, hogy a tervek szerint május végére be is fejeződnek a munkálatok az Afrikáriumnál. Az egykori mozi épületében a fekete kontinens élővilágának több mint kétszáz jellegzetes állatát mutatja be egy különleges trófeagyűjtemény. A kiállítótérben a keszthelyi Balaton Múzeum dolgozói által megálmodott hatalmas, művészien megfestett dioráma előtt helyezték el a preparált állatokat.

Változatos előadások különleges veszprémi terekben

Havonta egy előadást tartanak idén a Forte Társulat és a Pannon Várszínház közös szervezésében a Rendhagyó terek programsorozatban – számolt be a veol.hu. A színház- és előadó-művészeti programok a Veszprém–Balaton 2023 EKF-régió eredetileg nem művészeti produkciók bemutatására szánt helyszínein láthatók, tájékoztatott a Pannon Várszínház. A kezdeményezés tavaly indult útjára azzal a céllal, hogy az előadó-művészet kimozdulhasson a falak és saját korlátai közül, és közelebb hozza egymáshoz az alkotókat és a befogadókat. A havonta bemutatott produkciók stílusa és műfaja változatos lesz.

Idén harmincéves a Veszprémi Szemle

Megjelent a Veszprémi Szemle idei első száma, amelyet nagy érdeklődés mellett mutattak be kedden a Pannon Egyetemen - írja a Napló. A bemutató elején a résztvevők a tavaly elhunyt Varga Bélára emlékeztek, aki 36 évig dolgozott a megyei könyvtárban, és harminc éven át igazgatta az intézményt. Földesi Ferenc, a Veszprémi Szemle főszerkesztője elmondta, idén novemberben ünnepli megalapításának 30. évfordulóját a folyóirat. Emlékeztetett, a lap indulásától kezdve arra törekszik a szerkesztőség, hogy bemutassák Veszprém ezeréves történetét. Az utóbbi években a város története mellett a Veszprém vonzáskörzetéhez tartozó településekre is figyelmet fordítanak. Molnárné Barna Katalin, a Pannon Egyetem oktatási rektorhelyettese – aki apai ágon Kiss Ernő honvéd altábornagy leszármazottja – reményét fejezte ki, hogy hosszú évekig működhet tovább a folyóirat, és a szerzők táborát minél több fiatal is erősíti majd.

Veszprémi lengyel-magyar barátságnap

Emlékeim szerint nem láttam még annyi embert az Agórában kiállításmegnyitón, mint ahányan összegyűltek a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és az Országos Lengyel Önkormányzat idei rendezvényén, amelyet a lengyel–magyar barátságnap alkalmából szerveztek - írja a veol.hu tudósítója a Játék a lengyel festészettel című kiállítás kapcsán, amelyet a Veszprém–Balaton 2023 EKF támogatásával rendeztek a Kövesdi Hanna vezette veszprémi és az Országos Lengyel Önkormányzat Felföldi Máriával az élen. Játékos kezdeményezés az ötlet: ismert XIX–XX. századi lengyel festők képeit ma élő polgárok személyesítik meg, ezzel visszasegítve a múltba a nézőt. Ahogy a megnyitón elhangzott, nemcsak hasonló szereplőt kerestek, hanem hasonló kellékeket is, nem egyet a lengyel szülők készítettek a hangulat érdekében, ami nem puszta másolást jelentett, hanem humort, iróniát is.

Növekvő igény a termelői árukra a hegymagasi piactéren

Bármelyik környékbeli termelői piacra látogat az ember, úgy tűnik, hogy nemcsak az árukínálat nő, hanem a kereslet, az érdeklődés is évről évre erősödik. Mindezt a Hegymagasi Piactér két vezetője is igazolta a Napló kérdése kapcsán, mint mondták, egyre többen nyitnak az itthon termelt, házilag előállított termékek felé. Tóth György és Pákay Ákos a korábban Lábdi Piac néven működő termelői piacot helyezték át Hegymagasra tavaly. A települést átszelő főútvonal, illetve az új kerékpárút közötti területen a friss és minőségi élelmiszerek, kézműves termékek színes kavalkádja fogadja a látogatókat. A piactér kínálata természetesen főként a helyi, környékbeli termelőktől, kézművesektől származó kiváló termékekből tevődik össze, ahol több más mellett megtalálhatók a szezonális zöldségek, a gyümölcsök, a húskészítmények, a tejtermékek, a mézek, a lekvárok, a fűszerek, de a kerámiák, napi használati tárgyak, sőt még virágkötészeti különlegességek is.

Jubileumot ünnepelt a kiscsőszi hagyományőrző egyesület

A fennállása huszadik évét ünneplő Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnöke, Kovács Norbert Cimbi számolt be a hétvégi ünnepi konferencián az egyesület elmúlt két évtizedéről – közölte a veol.hu. – Az autentikus tánckultúrából építkezve alakult az Élő Forrás mai formája, egy nagyon nagy közösség, amelynek tagsága mára lecserélődött. Most a belső tagság mintegy harmincfős, és több százan közvetlenül érintettek a munkánkban. Évi több száz programunk van, számokban nem kifejezhető az ezekben érintettek száma. E kis falu adta meg a környezetét a tevékenységünknek, a falu által képviselt régies formavilág, ahol még létezik a kertművelés, állattenyésztés, és így élő, befogadó helyszínt ad a kultúrának, amelyet igyekszünk képviselni és közvetíteni - mondta Kovács Norbert.

Tündérország királya a pápai Pegazus Színházban

A Petőfi 200-hoz kapcsolódóan a Pegazus Színház színre vitte a költő János vitéz című verses meséjét, melyet 1844-ben írt. A díszelőadás a Petőfi-emlékév és az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójára készült. Az elbeszélő költemény nagy sikert aratott a közönség körében - írja a Napló. A történet mindenki számára ismert: János vitéz a szegények, az elnyomottak győzedelmes felülkerekedését hirdeti a szenvedéseken, a megpróbáltatásokon keresztül. A cselekményben a főhősre útján nemcsak szellemi és fizikai kihívások várnak, de jellempróbáló erkölcsi csapdákon is túl kell jutnia. A falu két árvája végül az örökös boldogság hazájában, Tündérországban találkozik, ahol örökké uralkodnak, a bűnösök elnyerik méltó büntetésüket, az erényesek pedig a megérdemelt jutalmat.

Sakkparti a világelsővel

Az ötszörös világbajnok, jelenlegi világelső Magnus Carlsennel is snellezett Gaál Zsóka a norvégiai sakktárborban – számolt be róla a veol.hu. A 15 éves ajkai sakkozó, Gaál Zsóka Norvégiában vett részt egy háromnapos edzőtáborban, ahol norvég, indiai, olasz, német és dán társakkal együtt gyarapíthatta tudását. – Magyarországról rajtam kívül Palczert Mátyás és Pásti Áron utazott Trysil városába. Hatalmas élmény volt számomra, hogy az ötszörös világbajnok Magnus Carlsen is tartott előadást. Külön öröm számomra, hogy egy nagyon érdekes partit is játszottunk. Magnus a parti után is nagyon kedves volt, felhívta figyelmemet, hogy hol tehettem volna jobb lépést. Úgy érzem, nagyon hasznos volt számomra ez a néhány nap, mert igazi világsztár sakkozókkal elemezhettem, gyarapíthattam sakktudásomat – nyilatkozta Gaál Zsóka.

Hagyományos futballkupa

Nem volt túl barátságos az időjárás, de nem maradt el idén sem a Március 15. kupa kispályás labdarúgótorna, amely már fél évszázados múltra tekint vissza a városban - írja a Napló. Az önkormányzat és a Balatonfüredi Kispályás Labdarúgó-szövetség által szervezett kupa helyszíne – immáron hagyományosan – a református iskola műfüves pályája volt, amelyen öt csapat vívott ádáz csatákat. A helyezések körmérkőzéses rendszerben dőltek el. A résztvevőket nem zavarta a kedvezőtlen időjárás, színvonalas találkozókat láthatott a közönség. Az ünnepi focitornát veretlenül, 10 pontot szerezve a Nívó csapata nyerte meg, megelőzve a Vas-Ass (9), a Református Iskola (5), a Real Margit (4), valamint a Nívó II. (0) együttesét. A megalapításának 40. évfordulóját ünneplő Nívó díszes serleget vehetett át.