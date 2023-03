A Tamási Áron Művelődési Központban rendezett fórumon a helyi Tourinform-iroda vezetője, Böröndy Tamás elmondta, hogy a cél megismertetni és erősíteni a kerékpáros szolgáltatásokat összefogó hálózatot.

– Egyre több kerékpárút van a környékünkön, a közelmúltban elkészült a Tapolca–Szigliget közötti út, és már tervezik a Tapolcától Zalahaláp, Veszprém, a Lesencék, Sümeg irányába vezető utakat is. A hálózat keresi azokat a turisztikai szolgáltatókat, melyek nyitottak arra, hogy megteremtsék a feltételeket, amelyek alapszinten szükségesek a kerékpárosok fogadásához, esetleges problémáik megoldásához – mondta Tamás. Lszögezte, hogy a Tourinform-irodába sok kerékpáros érkezik minden szezonban, és többen szeretnek csillagtúrákat tenni a városból a környék nevezetességeihez, akár kerékpár nélkül is. Az applikáció a túraútvonalakat ugyancsak tartalmazza, és mivel a városba egyre több kerékpárút gyűrűzik be, így még több kerékpáros várható a jövőben. Az applikáció segítségével a bringások megtalálják azokat a helyeket, ahol szolgáltatások várják őket. A csatlakozás feltételei között kötelezők és szolgáltatótípusonként választhatók egyaránt vannak. Például fontos, hogy a partnerek akár egy éjszakára adjanak szállást, alapvető kerékpár-szerelési és kerékpár-tárolási lehetőséget, valamint ingyenesen ivóvizet biztosítsanak.

Tóth András a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséget (Maketusz) képviselve elmondta, hogy a szervezet a kerékpáros turizmusért és az ahhoz kapcsolódó projektekért felel.

– Az országos hálózat indulásakor már több mint ötszáz partnerrel dolgozott. A Maketusz több attrakciót szervezett, az első a gyermekek bringás vándortáboroztatása volt. Évente ötezer gyermeket táboroztatunk egy hetes turnusokban az ország nyolc-tíz táborában. De szerveztünk Tekerj a zöldbe túrasorozatot, országos bringaparkprogramot, amely keretében állami támogatással épült az elmúlt három évben száz bringapark, és a sor folytatódik idén. A Kerékpárosbarát Szolgáltatói Hálózat a legfrissebb projektünk, nemzetközi minták alapján összeállítva. A cél egy telefonos applikáción keresztül olyan platformot adni a kerékpárosoknak, ahol megtalálhatják a kerékpárosbarát szolgáltatókat, szállásokat, éttermeket, múzeumokat, mindazt a helyet, ahol szívesen látják a kerékpárosokat. De túrákat szintén találnak maguknak az applikáción. Tapolca és környéke még kevésbé van jelen a térképen, szeretnénk, ha minél több szolgáltató csatlakozna – mondta András. Kiderült, hogy a szolgálatói hálózathoz idén még ingyen, jövőre pedig fél áron csatlakozhatnak a partnerek. Ennek a lehetőségnek különösen örültek a jelenlevők.