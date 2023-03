Már az ünnepség előtt megkezdődött a gyerekek négypróbája, amely a Sümegen immár hagyományos "kishuszárrá avatás" feltétele. A kihívást nagyon sok gyerkőc teljesítette, így a program kezdetekor hosszú sorban masíroztak be izgatottan a Balatonfelvidéki Radetzky Huszár Egyesület vezetője, Capári Róbert mögött. A színpadon aztán közösen elmondták az eskü szövegét, amit a közönség állva hallgatott végig. Sümeg az idei március 15-én nagyon sok kishuszárral gyarapodott az ünnepélyes avatás után.

Végh László polgármester köszöntőjét követően Navracsics Tibor miniszter, országgyűlési képviselő lépett a színpadra és a március 15. korunkban betöltött szerepéről, valamint történelmünkben többször is változó megítéléséről beszélt. Mint mondta, 1848 után eleinte érthető módon tiltották, majd az áprilisi törvények után lassan enyhült az ezzel összefüggő álláspont és igazi nemzeti ünneppé vált. A szocializmus időszakában aztán ismét hátrasorolták, de a rendszerváltozás után végre helyére került az a március 15-én kirobbant forradalom, amely az azt követő szabadságharccal együtt nemcsak hazánkban, hanem Európában is a szabadság példaképévé vált.

Fotós: Szijártó János



Sümegen az ünnep alkalmából idén is megemlékeztek az ismert és kevésbé ismert hősökről. Végh László beszédében külön kitért az innen toborzott férfiakra, kiemelve a komoly katonai karriert befutó Kisfaludy Mórt, aki a szabadságharc leverése után 16 évet raboskodott a Habsburgok börtönében. Koszorúztak is, az elesettekért Nagy József főesperes-kanonok mondott fohászt. A városi ünnepségen közreműködött Sümeg Város Fúvószenekara és a Tapolca Musical Stúdió.