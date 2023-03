A beruházás anyagi hátterének jelentős részét a Magyar falu program sikeres pályázata biztosította.

Boros Tamás, Magyargencs polgármestere arról tájékoztatott, hogy a munkálatok 2022-ben, a tetőszerkezet teljes felújításával kezdődtek.

– A gerendázat részbeni felújítása és a tetőlécek cseréje, valamint a villámvédelmi rendszer részleges korszerűsítése összesen 14 millió forintba került, emellett új cserepek is kerültek az épületre – mondta a polgármester. – Ezen túlmenően a fűtésrendszert is modernizáltuk, szakaszolható fűtést alakítottunk ki, ezzel az épületet három részre tudjuk tagolni, aminek köszönhetően optimalizálni tudjuk a fűtést. A vizesblokkokra is ráfért már a csere, új burkolat került a falakra, új zuhanyzót, mosdót, nyílászárókat építettünk be. Fontosak voltak ezek a fejlesztések, hiszen a művelődési ház nagyon kihasznált, az iskolai alsó tagozatosok rendszeresen használják, emellett a falu ünnepségeit, színházi előadásokat, sportrendezvényeket és a nyugdíjas-összejöveteleket is itt tartjuk.

Fotós: Haraszti Gábor

A polgármester hozzátette, a község több mint kétmillió forinttal járult hozzá a projekthez, melyből a festést és néhány apróbb korrekciót végeztek el.

A művelődési házat legutóbb a 80-as évek közepén újították fel teljeskörűen, azóta kisebb felújítások, nyílászárócserék, a padlóburkolat felújítása történt meg, szintén pályázatok segítségével.