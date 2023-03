Az építkezés már megkezdődött Várpalotán, jelenleg a nehéz földmunkák vannak folyamatban. Várhatóan 2024 őszére készül el a beruházás első üteme. A cél az, hogy az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. és a Rheinmetall Hungary Zrt. alkotta vegyes vállalat az itt előállított lőszereket szállíthassa a Magyar Honvédség részére – erről is beszélt Zalaegerszegen a Várpalotán létesülő védelmi ipari komplexumról tartott tájékoztatóján a beruházás műszaki igazgatója.

Kiss Imre elmondta, mintegy 386 hektárnyi területen helyezkedik majd el végső állapotában a létesítmény, melynek megvalósulásával európai viszonylatban is egyedülálló robbanóanyag-gyártási képesség jön létre Magyarországon. Kifejtette, a több gyártóegységet magában foglaló komplexumban 30, 120 és 155 milliméteres lőszereket állítanak majd elő, de RDX robbanóanyag és HDT aknagránát is készül majd a beruházás további ütemeiben megépülő nagykaliberűlőszer-gyárakban. A Honvédelmi Minisztérium építési felügyelete alatt álló beruházás nemcsak a magyar előírásoknak felel meg, a legmagasabb biztonsági fokozatú NATO-szabályok szerint épül meg – jegyezte meg Kiss Imre a Várpalotáról érkezett hallgatóság előtt, akik azért utaztak Zalaegerszegre, hogy részletesen tájékozódjanak a Rheinmetall zalaegerszegi gyárának működéséről és azokról a komplex városfejlesztési lépésekről, melyeket a védelmi ipari beruházás és a hozzá kapcsolódó ZalaZone Járműipari Tesztpálya magával hozott.

Kiss Imre, a a várpalotai védelmi ipari beruházás műszaki igazgatója az épülő komplexum műszaki hátteréről is beszélt

Fotós: Szabó Péter Dániel

– Azt reméljük, hogy a várpalotai védelmi ipari beruházás hasonló fejlődési pályára fogja állítani Várpalotát, mint ahogy tette Zalaegerszeggel. Az előadások során is jól megmutatkozott, hogy nem pusztán gyárak építéséről beszélhetünk, a beruházás sok más területen is magával hozza a fejlődést. A szolgáltatószektor különböző részei is meg fognak erősödni ezáltal, de megjelenik a kutatás-fejlesztés, valamint a Pannon Egyetem révén az egyetemi oktatás is a városunkban. Annak külön örültem, hogy Hajdu István, a Faller szakképző igazgatója társaságában tudtunk egyeztetni Palkovics Lászlóval a szakképzés fejlesztéséről – mondta el Campanari-Talabér Márta. Várpalota polgármestere hozzátette, mivel 2024 végén már elkezdődik Várpalotán a termelés, fontos, hogy a kísérő fejlesztéseket már most előkészítsék.

A német Rheinmetall gyára Zalaegerszeg történetének legnagyobb ipari beruházása. A 25 ezer négyzetméteres létesítmény 40 hektáros területen, 60 milliárd forintos ráfordítással készült. Mellette található a Zala Zone Járműipari Tesztpálya, mely jelenleg a világ legmodernebb ilyen jellegű létesítménye. Palkovics László előadásában a modern tesztpálya megvalósításának példáján keresztül az innovációs ökoszisztéma kiépítésének módjáról, lehetőségeiről, illetve ezzel párhuzamosan – a Várpalotán megvalósuló védelmi ipari beruházás hozadékaként – a települést érintő fejlesztésekről beszélt.

– A Rheinmetall gyárának építésével egyidejűleg Várpalotán is el kell kezdeni kiépíteni a kutatás-fejlesztési környezetet, hogy vonzóbbá tegyük a települést a különböző akadémiai kutatócsoportok, duális egyetemi programok, ipari laboratóriumok, illetve a startup inkubációs központok számára. Ezek teremtik meg ugyanis ennek az ökoszisztémának a tudományos és oktatási környezetét – magyarázta az N7 Zrt. vezérigazgatója, aki szerint az ilyen jellegű modernizáció elkerülhetetlenül magával hozza az adott település fejlődését is.