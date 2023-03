– A Magyar falu program létrehozása óta a polgármesterek állíthatják össze, hogy ebben a keretben mire, milyen önkormányzati célokra lehessen pályázni. Ebben a programban hazai forrásból támogatjuk a fejlesztéseket, a fő cél az, hogy a nagyvárosok és a kistelepülések közötti infrastrukturális különbségeket csökkentsük, a falvak megtartóerejét növeljük, komfortosabbá tegyük ezekben az életet. A Magyar falu program révén az utóbbi években összességében nagyságrendileg ezermilliárd forint értékben valósíthatták meg közös terveiket a községek, a kisvárosok közösségei. Többek között a betegellátás, a gyógyítás körülményeinek javítása érdekében – mondta el Kovács Zoltán országgyűlési képviselő az ünnepélyes átadáson.

Asztalokat, székeket, vizsgálóágyat, mérleget, vérnyomásmérőt, pulzoximétert, színlátásvizsgáló könyvet vehetett egyebek közt a porvai önkormányzat a támogatásból. A legfontosabb az EKG-berendezés megvásárlása volt – jegyezte meg Wittmann József háziorvos. – Ez az eszköz a szívműködést kísérő elektromos változásokat, tevékenységet ábrázolja. Így akár életet menthet – tette hozzá a honatya. A doktor pedig azt szintén megjegyezte: örül, hogy korszerűvé vált a rendelő.

Veinperlné Kovács Andrea porvai polgármester arról beszélt, hogy 33 éve szeretett gyógyítójuk látja el a helybelieket, ezért is igyekeztek ehhez a munkához, a betegség-megelőzéshez, a gyógyításhoz modern körülményeket teremteni a felszerelések beszerzésével. Fontosnak tartja, hogy a helybeliek mindennapjait ezzel is megkönnyítsék, kényelmesebbé tegyék. A Magyar falu program révén nyílt erre lehetőségük. Ebben a pályázati rendszerben az önkormányzatnak nem kell kötelezően önerőt biztosítania, ezért tudtak szűkös költségvetésük mellett is élni a lehetőséggel – hangsúlyozta a faluvezető.