A mostani mérföldkő esélyt ad a várkapitánynak, a következő generációnak, a hazai és külföldi vendégeknek, hogy megismerjék a vár történetét, mely alkalmas várjátékokra, lovagi tornára, szabadtéri színpadi előadásokra. Papp Imre várkapitány köszönettel szólt a kormányzati támogatásról, a NÖF-ről, a tervezőkről, a kivitelezőkről, a kurátorról, a sümegi vállalkozókról, Turcsi Tamás várnagyról, Németh Tibor kőművesről. -Fontos, hogy a turista ne csak romvárakat találjon hazánkban, hanem olyanokat is, melyekben megelevenedik a múlt, fogalmazott, majd utalt a kezdetekre, amikor családjával együtt 1989-ben elköteleződtek a vár felújítása mellett, majd fokozatosan kiépítették a várbirtokot. Elindítottak egy országos várépítő mozgalmat, megmutatták, az idegenforgalom és a műemlék kapcsolata gazdaságilag is példaértékű lehet Magyarországon. Az idegenforgalommal új iparágat teremtettek Sümegen. Papp Imre részletezte a friss beruházásokat, mint a kovács és bognárműhely, a szakács szobája, az emeleten interaktív kiállításon mutatják be például a vár felújítását. Az eseményt méltatta Végh László polgármester is. Elhangzott, Veszprém vármegye meghatározó műemléke a beruházással egész évben színvonalas kikapcsolódást biztosít több mint 1567 négyzetméternyi felújított területen, ezzel is csökkentve a balatoni szezonalitást. A köszöntők után a szónokok ágyúszó mellett átvágták a szalagot, majd a miniszter átadta a vár kulcsát a várkapitánynak.