– Ha Petőfi ma élne, biztosan kerékpárral járna, gyakran megfordulna azokban a balatoni éttermekben, amelyek egész évben nyitva vannak és finom levessel, kávéval várják a vendégeket. Ezekre a helyekre akarjuk felhívni a figyelmet a Pilvax 2. elnevezésű akcióval, amelyben versekkel is fizethetünk a kávéért vagy Petőfi kedvenc leveséért – nyilatkozta lapunknak Éskovács Péter, a Nyitott Balaton akció sajtófőnöke.

Hozzátette, aki elhozza kedvenc verse első négy sorát Varga László veszprémi vendéglőjébe március 16–17-én, ingyen kap egy kávét. A verseket kiteszik az étterem falára, hogy mindenki lássa: a vers több, mint egy művészeti alkotás, gyakran ad iránymutatást az életben. A gyerekeknek külön is kedveskednek ezeken a napokon. Azok a kisiskolások, akik szüleikkel együtt kerékpárral érkeznek a veszprémi vendéglőbe, 48 forintért vehetik meg a Petőfi-menüt, amely levesből és egy finom süteményből áll.

Mint azt Varga László, a SupPaa levesbár tulajdonosa elmondta: köztudott, hogy Petőfi szerette a levest, egyik kedvenc étele a gulyásleves volt, amelyet akár reggelire is szívesen fogyasztott. A bringás levesmenüvel az egészséges táplálkozás, a levesek jótékony hatásaira is szeretnék felhívni a családok figyelmét. – Ezzel párhuzamosan mozgás, a sport jelentőségét is hangsúlyozzuk, aminek egyik kiváló formája a családi kerékpározás lehet – mondta Varga László.

Éskovács Péter kiemelte, a veszprémi akció annak a március 15-i kampánynak a folytatása, amelyet Budapesten, Budaörsön, Budakeszin, Telkiben, Pátyon és Érden is megszerveztek. Ezeken a településeken egy napon át kínálják a süteményt, melynek tetejére ehető QR-kódok kerültek. Ezek a balatoni kerékpáros utakat népszerűsítő oldalakra, mint például a Nyitott Balaton akció és BalatonBike365 oldalára vezettek.

A kampány több más cukrászdában folytatódik majd. Az akcióval a szervezők azt szeretnék elérni, hogy a jó idő beköszöntével minél többen üljenek nyeregbe és keressék fel a balatoni régió kirándulóhelyeit, kulináris lelőhelyeit.

Képalá.:

Fotó: