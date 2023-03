A javaslatot a Fidesz és a KDNP képviselői az orosz–ukrán háború egyéves évfordulója kapcsán nyújtották be, melyet 130 igen és 24 nem szavazat mellett szavaztak meg a képviselők. A nyolc pontból álló békepárti nyilatkozatban az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét a béke mellett, elítéli Oroszország katonai agresszióját és elismeri Ukrajna jogát az önvédelemhez. A dokumentum rögzíti: azt várja el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjen fel, és kerülje azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.

– A „dollárbaloldal” nem szavazta meg a békepárti határozatot, nemet mondtak a békére, így tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy a háború pártjára álltak, mindezt annak ellenére tették, hogy Magyarországon az emberek békére vágynak – hangsúlyozta a képviselő. – Gyurcsány Ferenc és társai ma is bizonyították, hogy fontos kérdésekben a magyar nemzet most sem számolhat velük, hiszen a hozzájuk eljuttatott dollárokkal inkább a magyar emberekkel szemben kívánnak állást foglalni és aszerint cselekedni. Mi továbbra is a béke pártján állunk, és meg fogjuk védeni Magyarországot attól, hogy belesodródjon a szomszédunkban dúló háborúba.