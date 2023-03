Az ActiCity tánc- és mozgásközponttal gazdagodik Veszprém a 2023-as évben, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával. A város EKF infrastrukturális beruházásai közül ez a legnagyobb, mind a fejlesztés területét, mind a támogatás összegét tekintve.

A 13,5 ezer négyzetméteres ingatlan területén - mely a Magyar Állam tulajdonában volt, de átadta a veszprémi önkormányzatnak - egy tánc- és mozgásművészeti központ létesül. A fejlesztés megvalósítására a Veszprém 2030 Kft.-n lebonyolításában zajlik. Az önkormányzat a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-től, pályázat útján 10,5 milliárd forintot nyert a beruházáskivitelezésére.

Ezzel Veszprém épített örökségének egy nagyon jelentős épületét sikerült megmenteni - hangsúlyozta Lamos Péter, a Veszprém 2030 Kft. ügyvezetője. A később mellé épült mosodaépület is teljesen megújul, bár ezt szerkezetig vissza kellett bontani. Ebbe a Magyar Néptánc Háza költözik be, illetve egy falmászó központ jön létre. A főépület földszintjén egy éttermet is kialakítanak.

Az ingatlanon állt még két épület, melyet el kellett bontani. - Ez az egykori csecsemőotthon és a kórházhoz tartozó bőr és nemibeteg gondozó pavilonsora volt. Műszaki állapotuk nem tette lehetővé, hogy megmentsék őket - húzta alá az ügyvezető. Hozzátette, a pavilon sor helyén felépítettek egy 154 férőhelyes parkolót, ami kiszolgálja a teljes terület parkolási igényét, sőt, a városrész parkolási nehézségein is tud enyhíteni.

Tervezetten zajlik az ingatlanhoz tartozó zöldfelület megújítása is. Az épülettől délre egy hangulatos parkot alakítanak ki, az északi oldalon pedig egy burkolt rendezvényterület és szabadtéri színpad létesül.

Az elburjánzott növényzet helyett egy rendezett park várja majd a látogatókat

Fotós: Cseh Zoltán

Az üzemeltetésre nyílt pályázatot írt ki és folytatott le az önkormányzat, melyen a Swing-Swing Kft. lett a nyertes, az ő üzemeltetésük alatt zajlanak majd itt az események.

2021 őszén kezdődtek meg a kivitelezési munkálatok két veszprémi cég konzorciumának megvalósításában. Ütemterv szerint halad a munka, így a létesítmény határidőre elkészül. A veszprémiek májusban vehetik birtokba a területet.