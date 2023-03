Ha évtizedekkel ezelőtt is lett volna Pénziránytű-bázisiskola, és olyan előadást hallhattunk volna, mint amilyet Bugár Csaba tartott, valószínűleg egy tanóra után is másképpen láttuk volna a világot. Persze a Magyar Államkincstár elnöke nem mindennap ad órát, ezért is volt ez különleges esemény a közgázosoknak.

A MÁK első embere röviden és érthetően vázolta, hogy mi is az a szervezet, amelyet vezet. A magyar állam költségvetése közel 28 ezer milliárd forint – mondta. Ennek a pénznek a kezelését egy ma már 5500 fős szervezet viszi; ez a Magyar Államkincstár, amely néhány éve ünnepelte alapításának 25. évfordulóját.

Elmondta azt is, hogy az európai uniós pénzek is náluk fordulnak meg, egyszóval minden a kincstárba megy. Úgy fogalmazott, hogy két lába van annak, amin az ország nyugszik: az egyik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – amely egy 18 ezer főt foglalkoztató szervezet –, a másik pedig a MÁK, amely 19 vármegyében és Budapesten van jelen. Elárulta azt is, hogy a kincstárnak közel 200 fajta tevékenysége van. A bölcsődefelújítástól kezdve az agrártámogatásokon át a KRESZ-vizsgadíj visszafizetésétől kezdve a nyugdíjak és a családi pótlékok utalásáig. Az előadásában a korszerű pénzkezelés biztonságáról beszélt a közgázos fiataloknak.

Mint megtudtuk, a Pénziránytű Alapítvány bázisiskola-programja keretében tavaly 3200 diák 180 olyan foglalkozáson vett részt, amelyen pénzügyi ismereteket sajátíthatott el. A veszprémi rendezvényen mások mellett részt vett Máhlné Pályi Beatrix, a Magyar Államkincstár Veszprém vármegyei igazgatója, Nádasi-Malinka Krisztina, a Pénziránytű Alapítvány oktatásiigazgató-helyettese, Kavalecz Gábor, a Veszprémi Szakképzési Centrum főigazgatója és Ifjabb Szathmáry Árpád, a veszprémi közgazdasági iskola igazgatója.