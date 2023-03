A programot az elektromos kormányrendszerek fejlesztésével foglalkozó thyssenkrupp és a Pannon Egyetem szervezte közösen. Naszádos László, a thyssenkrupp veszprémi mérnökirodájának vezetője elmondta, két éve vannak jelen Veszprémben, és a rendezvénnyel igyekeztek bemutatni tevékenységüket a helyieknek azzal a nem titkolt céllal, hogy új kollégákat is toborozzanak. A rendezvényen két tesztautó is megtekinthető volt, amelyek segítségével megismertették fejlesztési tevékenységüket, valamint néhány olyan elektronikát is bemutattak, amelyeket a társaság fejleszt. A veszprémi irodában mintegy hatvanan dolgoznak.