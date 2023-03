Mint megtudtuk, egy korábbi, nyertes pályázat átszervezése nyomán nyílt lehetősége az önkormányzatnak a beruházás megindítására. A projekt az épület homlokzatfelújítását és a hozzá tartozó belső udvar rendezését tartalmazza. Végh Lászlótól megtudtuk, hogy a tervek szerint május végére be is fejeződnek a munkálatok az Afrikáriumnál.

Az egykori mozi épületében a fekete kontinens élővilágának több mint kétszáz jellegzetes állatát mutatja be egy különleges trófeagyűjtemény. A kiállítótérben a keszthelyi Balaton Múzeum dolgozói által megálmodott hatalmas, művészien megfestett dioráma előtt helyezték el a preparált állatokat. Az élethű háttérnek köszönhetően úgy érezheti a látogató, mintha a végtelen szavannákon sétálna. A trófeák között láthatók egészen kis testű antilopok, de elefántagyarak, oroszlánok, különböző majomfajok, vízilovak és orrszarvú preparátumok is ámulatba ejtik a közönséget. A sümegi Afrikárium a felújítás befejezése után ismét megnyitja kapuit az érdeklődők előtt.