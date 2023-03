Kosler Zoltán azt mondta, a munkálatok már megkezdődtek. A főúton több helyen is lesz forgalomtechnikai beavatkozás, hiszen a Germering utcában is hasonló körforgalom épül, az új konferencia-központ mélygarázsának be- és kijáratánál pedig a forgalmi sávok elhúzása miatt lesznek változások. Ezektől dinamikus, gyors, kisvárosias, kezelhető közlekedést várnak a szakemberek.

Az önkormányzat városfejlesztési és üzemeltetési osztályának vezetője kiemelte, az új konferencia-központhoz kapcsolódva és annak pályázati forrását felhasználva munkálatok zajlanak a 71-es számú főúton, ahol új jelzőlámpás körforgalom, illetve körgeometriás csomópont épül. A 71-es főút és a Jókai utca kereszteződésében ugyanis, a volt Füred áruház mellett már a közművek áthelyezését, illetve kiváltását végzik a kivitelezők, és ezzel egyidejűleg az új rendszer kiépítése is folyamatban van. A körforgalom közepén egy ovális alakú szigetet alakítanak ki, és kisebbek a gyalogátkelőhelyekhez is kerülnek majd. A különleges csomópontban minden autós és gyalogos forgalmat lámpákkal szabályoznak majd. A rendszert rövid idejű, úgynevezett zöld idők jellemzik, amitől a szakemberek dinamikus, gyors közlekedést várnak. Az új közlekedési csomópont nagy előnye lesz a jelenlegivel szemben, hogy minden irányból minden irányba lehetővé teszi majd a kanyarodást és kihajtást.