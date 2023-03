Molnár Roland a Napló érdeklődésére elmondta, 30 szavazattal ismét elnökké választották. Új alelnöke is lett az egyesületnek Váradiné Sziklai Erika személyében, a titkár Turi Andrea maradt. A tíz elnökségi tagból pedig három változott, Angyal Éva, Király Alexandra és Vass Andrea érkezett. A régi-új elnök hangsúlyozta, a megújulást tűzé ki célul, ám jól bevált programjaikat megtartják. Ugyanakkor a célkitűzéseik nem változtak: kiemelten kezelik ezután is az adománygyűjtő rendezvények megtartását és jótékonysági programjaikat.

– Az új támogatók keresése mellett szeretnénk még több pályázatot írni – hangsúlyozta Molnár Roland. – Oda kell figyelnünk arra is, hogy a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület ne egyszemélyesnek tűnjön. Jó emberek alkotják az egyesület, akik tehetségesek és tudnak együtt dolgozni.

Az elnök hangsúlyozta azt is, programjának része az is, hogy a tagfelvételre és toborzásra is komoly hangsúlyt fektet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy 2023-ban is lesz jótékonysági bálja és süteményvására a közösségnek. Most viszont a következő feladatra, a húsvéti adományosztásra fókuszálnak munkatársaival.