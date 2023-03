A szerkezeteket a hotel és az autóbusz-állomás két-két megállójában, valamint a Veszprémi Petőfi Színház és a Komakút téri megállók azon oldalára helyezték ki, ahol a belváros felé haladó járatok állnak meg – írta kérdésünkre küldött válaszában a V-Busz Kft. A digitális kijelzők a járművek fedélzeti eszközeivel kommunikálva, valós időben jelzik a buszok érkezését az utasoknak. A társaság közölte azt is, a tesztüzem várhatóan jövő hét közepéig tart, de a kijelzők már most is élesben, zavartalanul és kifogástalanul működnek. A jelenlegi buszmegállók mellett a vasútállomáson kerül ki még két kijelző az idei év első felében. Ahogyan arról lapunkban beszámoltunk, az utastájékoztató kijelzők létesítését a Veszprém–Balaton 2023 Zrt.-től kapott támogatásból finanszírozta a közlekedési cég.