A csoport vezetője, Kötélné Gombás Rózsa lapunknak elmondta, hogy korábban is gyűjtötték a kupakokat falujában, de ezúttal sokkal hatékonyabban tették ezt. Több helyen felhívták a figyelmet a Kupagyűjtés Hajnikáért akcióra, ezért mozdultak meg többen. Az egyesület egyik helyi tagja ugyanis közlekedési baleset szenvedett, családjának a kezelések miatti utazás is pénzbe kerül. A kis színes műanyagdarabok pedig jótékony forintokra válthatóak. Más településeken élők is csatlakoztak kezdeményezésükhöz, támogatták azt szomszédaik, a balatonedericsiek és a tapolcai önkormányzat, több zsáknyit gyűjtöttek munkahelyi közösségek, baráti társaságok, nyugdíjasklubok, szinte mindenki megmozdult a környéken – hangsúlyozta Rózsa. A mintegy 1400 kilónyi kupakot pedig átvették tőlük Sümegen, mintegy nyolcvanezer forintot kaptak érte, amit a sérültnek juttattak el.

Nemesvitán a bolt közelében található a kupakgyűjtő szív Fotó: Nemesvitai önkormányzat

Azóta tovább gyűjtenek, a bolt közelében található Nemesvitán a kupakgyűjtő szív. Tovább szeretnék segíteni a balesetet szenvedett édesanya családját és ez a fajta jótékonykodás a környezetvédelmet szintén szolgálja. Ezért is fontosnak tartják a csoport tagjai, hiszen egyesületüknek ez is célkitűzése. Egy-egy háztartásban kevés keletkezik, de sok kis kupak sokra megy, és nem a szemétkupacokat növeli, ha újra feldolgozzák – erre ugyancsak gondolnak a nemes céllal összefogó nemesvitaiak.