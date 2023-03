Navratyil Sándor 23 évesen egy autóbalesetben sérült meg úgy, hogy deréktól lefelé megbénult, és kerekesszékbe kényszerült. Az ausztriai rehabilitációjában fontos szerepet kapott a sport, később több paralimpián is szerepelt. Az 1996-os tornán teniszezőként, majd a 2002-es téli paralimpián első magyarként alpesi síelésben indult, és négy évvel később a torinói téli paralimpián is versenyzett. Kiemelte, a paralimpiai szereplésnél is fontosabb számára, hogy számos fogyatékossággal élő fiatallal ismertették meg a (para)sportolást, amit azért is lényegesnek tart, mert szerinte ez az egyik legjobb eszköz a társadalmi integrációra.

Varga Líviusz a környezetvédelem szerepéről beszélt. Elmondta, gyermekkora óta meghatározó ez számára: édesapja biológia–földrajz tanár volt, és már a nyolcvanas években felhívta a figyelmét az ökológia és a természet megóvására. Kiemelte, a környezetvédelemre azért is szükség van, mert annak az ember is a része. A beszélgetés után workshopot tartottak több témában, ahol a fizikai és kommunikációs akadálymentesítésről, valamint a környezeti fenntarthatóságról gyűjthettek hasznos tapasztalatokat az esemény résztvevői.