Mindezt a Hegymagasi Piactér két vezetője is igazolta kérdésünk kapcsán, mint mondták, egyre többen nyitnak az itthon termelt, házilag előállított termékek felé.

Tóth György és Pákay Ákos a korábban "Lábdi Piac" néven működő termelői piacot helyezték át Hegymagasra a tavalyi évben. Egészen pontosan Pákay Ákos, a korábban "Lábdi Piac" néven működő termelői piacot keltette életre, majd Hegymagason talált támogatásra új helyszínen, a Tóth György által vezetett Hegymagasi Piactéren.

Vásárlóikat minden szombaton várják a szép árukínálattal, sőt, már tervben van a szerdánkénti nyitás is. A települést átszelő főútvonal, illetve az új kerékpárút közötti területen a friss és minőségi élelmiszerek, kézműves termékek színes kavalkádja fogadja a látogatókat. A piactér kínálata természetesen főként a helyi, környékbeli termelőktől, kézművesektől származó kiváló termékekből tevődik össze, ahol több más mellett megtalálhatók a szezonális zöldségek, a gyümölcsök, a húskészítmények, a tejtermékek, a mézek, a lekvárok, a fűszerek, de a kerámiák, napi használati tárgyak, sőt még virágkötészeti különlegességek is. A piaci tevékenység mellett Tóth György rendezvényhelyszínt is teremtetett Hegymagason Pákay Ákos nagy örömére, hiszen láthatja, hogy Hegymagason szívükön viselik korábbi piacának értékeit.

Közösséget is alkotnak

Fotós: Szijártó János



Mint elmondták, az első pillanattól kezdve prioritásként kezelik a közösségi tér gondolatát, azt, hogy az érdeklődők ne csupán vásárolni jöjjenek hozzájuk, hanem azért, hogy jól érezzék magukat. A látogatók növekvő száma azt igazolja, jó úton járnak. Az élmény biztosításán túl a szervezői oldalról természetesen fontos szempont a helyi gazdaság támogatása és a környezettudatosság.

Azt is megtudtuk, hogy húsvétkor sonkaszentelőt tartanak, áprilisban karitatív programnak biztosítanak helyet fogyatékos gyermekek segítése érdekében, de népszerűsítik a kerékpározást, a hó végén pedig Szent György-napi főző versenyt rendeznek Stahl Judit közreműködésével. Ráadásként ezen a napon 100 Folk Celsius zenekar muzsikál majd a közönségnek. A nyári rendezvények is formálódnak, alakulnak, számos koncert, egyéb program, benne lovaglás is várja majd az érdeklődőket.