Mi is az a palántabörze? Ugyanaz, mint a magbörze, csak itt palántákat csereberélnek, de egyszerűen örökbe is adhatják a maradék palántákat. Ha például valakinek sok lett a paradicsompalántája, elcserélheti retekre, salátára vagy bármire, amiből neki kevesebb lett. Esetleg lemaradt a palántaszezonról? Még semmi gond, mert lekvárért, süteményért most palántákat kaphat. Április 30-án, vasárnap délelőtt várnak minden csereberélni kívánót, és azokat, akik egy jót beszélgetnének kerti dolgaikról. A helyszín a Feind borterasz lesz, ahol természetesen vegyszermentes palántákat várnak.