Jó kilátások a sümegi szőlőkben

A tavalyi, különösen aszályos év után az elmúlt időszakban lehullott csapadékmennyiségnek köszönhetően mostanra helyreállt a talaj nedvességtartalma, írta meg a Veszprém vármegyei Napló. Ezt figyelembe véve jelen pillanatban bizakodhatnak a szőlősgazdák. Erről Egly Márk sümegi borász, a Balaton-felvidéki borvidék alelnöke beszélt. – Az utóbbi években általánosnak mondható, hogy májustól, júniustól kezdődik egy hosszabb aszályos időszak, ami a szőlőre nézve gondot okoz. Ráadásul ha van csapadék, annak eloszlása egyenlőtlen. Ha csak a sümegi vároldal ültetvényét nézem, nyugodtan kijelenthető, hogy az elmúlt tizenöt év legkatasztrofálisabb éve volt a tavalyi az aszály miatt – mondta. Az idei év szőlőtermésének tekintetében azonban jók a kilátások.

Purim, a zsidók ünnepe Pápán

Purim ünnepséget tartott a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület, közölte a veol.hu. A rendezvényt történetmesélés, közös éneklés, étel- és italfogyasztás színesítette. A purim a sok gyásznap – mely a zsidóság több évezredes történelmét kíséri – mellett egy igazi örömünnep. Történelmi hátterét Eszter könyvéből ismerhetjük meg, mely szerint időszámításunk előtt 470 körül az ámálék népből származó főminiszter, Hámán el akarta pusztítani a Perzsa Birodalom minden zsidó lakóját. Azonban a zsidó Mordeháj és unokahúga, nevelt lánya, Eszter meghiúsította Hámán gonosz tervét, és megmentette népét a pusztulástól. A Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület felekezeti hovatartozás nélkül kicsiket és nagyokat egyaránt várt az ünnepre, a zsinagógában Schmidt Orsolya, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Tihanyi kiállítás

Kirándulás a Balaton-felvidéken címmel Szente Benjámin, a Pannon Fényképészkör Egyesület alapító tagja fotóiból nyitott meg kiállítást Rojtos Norbert, a Balatonfüredi Református Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője a tihanyi Rege Galériában, számolt be róla a Napló. Szente Benjámin számos csoportos kiállításon vett már részt, a tihanyi az első önálló kiállítása. 2008 óta fényképez, korábban hobbiból, ami hivatássá is vált számára. Eleinte családi és nyilvános eseményeken fényképezett, később azonban az alkalmazott fotográfia több területén is kipróbálta magát.

Úgy gasztrosorozatot szerveznek a Balatoni Kör tagjai

A nagyszabású, évente három-négy alkalommal megtartott Kóstold körbe! események mellett a Balatoni Kör (BK) tagjai Gyertek át hozzánk! Címmel tavasztól több gasztronómiai eseménysorozatot szerveznek, hogy még tovább népszerűsítsék a Balatont, írta meg a veol.hu. – A téli, tavaszi és őszi hónapokban egy-egy tagunk vállalja, hogy áthív magához más BK-tagokat, és együtt, egy helyszínen látják vendégül a látogatókat. Egymást ajánljuk, egymástól tanulunk. A tematikában a régió vendéglátó szakképző központjaival is együttműködünk – mondta Laposa Bence, a BK elnöke. Egy helyszínen minimum háromfogásos, tematikus menüsort kínálnak a kör tagjai a vendégséfek és a borászatok közreműködésével.

Rangos párlatversenyre készül Sóly

Harmadik alkalommal rendezik meg április 1-jén a Sólyi Balaton-felvidék, Bakony-régió, Veszprém nemzetközi pálinka és párlatversenyt, mely a helyi művelődési házban reggel 8 órakor kezdődik, írta meg a Napló. A Szent István Pálinka Lovagrend Sóly Egyesület hazai és határon túli kereskedelmi főzdék, magánfőzők és bérfőzők számára hirdeti meg a versenyt. A lovagrend egyik célja a pálinka mint hagyományos magyar ital, hungarikum kulturált fogyasztásának népszerűsítése, a pálinkakultúra kialakítása, az ital méltó helyének megtalálása a hazai gasztronómiában.

A Karaffa drámakötet nyerte el a különdíjat

Idén Székely Csaba Mária országa című darabja nyerte a Kortárs Magyar Dráma díjat, a Karaffa című, a Pannon Várszínház és a Pesti Kalligram által kiadott dráma kötet pedig különdíjas lett, számolt be róla a veol.hu. A Kortárs Magyar Dráma díjzsűrije idén különdíjat ítéltmeg a Karaffa című drámakötetnek. A veszprémi Pannon Várszínház által a Petőfi emlékév és az Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat alkalmából kiírt, meghívásos Karaffa pályázat Petőfi drámatöredékének befejezését, tovább- vagy újraírását célozta. A tíz pályaművet a színháza Pesti Kalligram Kiadóval együttműködve szerkesztette kötetbe.

Molnár Roland maradt a veszprémi egyesület elnöke

Tisztújító közgyűlést tartott a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület. Az eseményen immár hatodik alkalommal választották elnökké Molnár Rolandot. Az elnök a Napló érdeklődésére elmondta, harminc szavazattal ismét elnökké választották. Új alelnöke is lett az egyesületnek Váradiné Sziklai Erika személyében, a titkár Turi Andrea maradt. A tíz elnökségi tagból három változott, Angyal Éva, Király Alexandra és Vass Andrea érkezett. Az elnök hangsúlyozta, a megújulást tűzik ki célul, ám jól bevált programjaikat megtartják. Ugyanakkor a célkitűzéseik nem változtak: kiemelten kezelik ezután is az adománygyűjtő rendezvények megtartását és jótékonysági programjaikat.

Kívül, belül megújult a magyargencsi művelődési ház

Közel 25 millió forintból az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb felújítása valósult meg Magyargencsen, számolt be róla a veol.hu. A település művelődési háza 21. századi körülmények között várja vendégeit. A beruházás anyagi hátterének jelentős részét a Magyar falu program sikeres pályázata biztosította. Boros Tamás, Magyargencs polgármestere arról tájékoztatott, hogy a munkálatok 2022- ben, a tetőszerkezet teljes felújításával kezdődtek.

A tapolcai zeneiskolások sikere

A Járdányi Pál Zeneiskola két tanulója is jól szerepelt a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola által meghirdetett XXI. Sistrum zenei versenyen. Király Emőke a 6. osztályosok hegedűversenyén vett részt, és egy kötelező, valamint egy szabadon választott művet adott elő, írta meg a Napló. A zsűri értékelése szerint a produkció olyan jól sikerült, hogy arany minősítést ért. A kiemelkedő eredményhez felkészítő tanára, Román Iván és zongorakísérője, Király Emőke Mária is hozzájárult. A tapolcai zeneiskola másik tanulója, Körmendi Tamása harmadikosok furulyaversenyén mutatkozott be, szintén két mű előadásával. Ő ezüst minősítést szerzett a szopránfurulyával. A megmérettetésre Haga Kálmán készítette fel, a zongorakíséretet szombathelyi pedagógus, Prehoffer Gábor biztosította.

Országos csúcsot futottak a tapolcai versenyen

Több mint kétszázan álltak rajthoz a II. Ultrappolca elnevezésű futóversenyen, amelyen sok szép eredmény között egy országos rekord is született, olvashatjuk a veol.hu oldalon. Második alkalommal rendezték meg az Ultrappolca megmérettetést, amely több távval, versenyszámmal várta az érdeklődőket. A szervezők ezúttal is a Bauxit Sportcentrumban alakították ki a versenyközpontot, innen indult és ide érkezett vissza a környéken kijelölt 3,3 kilométer hosszú körpálya. A résztvevők mind elismeréssel szóltak a körülményekről. A hatórás futás mellett rajthoz lehetett állni még 50, 42, 21, 12 és 6 kilométeren. A fő számot váltóban is lehetett teljesíteni, s rendeztek gyermekfutamot is.

Jól szerepeltek a zirci ökölvívókupán

Óriási érdeklődés kísérte a Felsőörsi Bokszsuli SE és a Magyar Ökölvívó Szakszövetség által megrendezett I. Bakonyi Betyár Ökölvívó Kupát, írta meg a veol.hu. A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tornacsarnoka megtelt a versenyzőkkel, edzőikkel érkező sporttársakkal, barátokkal, családtagokkal, érdeklődőkkel. Az országos, nyílt nevezéses versenyen negyven klub közel kétszáz sportolója vett részt. A program edzőmérkőzésekkel indult, majd két ringben bokszoltak. A Felsőörsi Bokszsuli Sport Egyesület színeiben tizennégyen indultak, közülük négyen – Kathi Bernadett,Waller Ármin, Fleisz Zorka, Horváth Bence – a felsőörsi egyesület égisze alatt működő zirci csoport sportolói.