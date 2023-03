Riadt, a történtek miatt még sokkos állapotban lévő család üli körbe az asztalt Halimbán a nagypapa, Kiss Imre takaros kis házában, a két fiú még iskolában van. Ijedtek, rémültek, elkeseredettek, sírnak. Egyik percben reménykednek, a másikban összeomlanak.

– Hangot, pattogást hallottam a konyha felől, erre ébredtem fel vasárnap hajnalban –idézte fel a borzalmakat Kiss László, a családfő. Azt mondta, először azt gondolta, idegen tartózkodik a házban, de amint kinyitotta a konyha ajtaját, azonnal kicsaptak rajta a lángok. Aztán egy pillanat törtrésze alatt a felesége, Ilona is kipattant az ágyból, a szülők rohantak a gyerekekért, közben a füstben alig láttak valamit, az apa neki is ment emiatt a falnak, azóta kékes-zöldes az egyik szeme. – De ez a legkevesebb – mondta, majd így folytatta: a gyerekeket egymás után gyorsan kidobálták az alacsony ablakon át, ahol az asszony is kijutott. A férj maradt utoljára, hogy lássa, kimenekültek szerettei a lángok elől, aztán őt egy hatalmas robbanás dobta ki az udvarra.

Csondor Henrietta szóvivő: az ajkai hivatásos tűzoltók három vízsugárral és kéziszerszámokkal megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat

Forrás: katasztrófavédelem

A nagylány rohant a közelben élő nagypapához, Imréhez, akinek sikítva, kiáltva, sírva mondta: „papa, gyere, mert ég a házunk!” A kisfiúkat villámgyorsan az udvaron lévő autóba tuszkolták a szülők, közben a lángok elhatalmasodtak, már az udvart is elérték, ha nem tudják odamenekíteni őket, ki tudja, mi történik velük.

– Borzalmas volt látni, tehetetlenül végignézni, ahogy a tűz elemészti mindenünket, az egész életünket, csak az maradt meg, amiben kimenekültünk – temeti kezébe arcát Ilona, az édesanya. Valamennyien siratják, sajnálják házi kedvenceiket, a kis palotapincsit és két egyhetes kölykét, amelyek füstmérgezésben elpusztultak. Egy kis termetű kutyus szerencsére ki tudott velük együtt menekülni az udvarra.

A beszélgetés után elmentünk a családdal a kiégett otthonhoz, ahol semmihez sem fogható, borzalmas látvány fogadott minket. Itt az életet a négylábúak képviselik, amelyek örömmel fogadtak minket. Az egykor meghitt családi otthon teljesen kiégett, üszkös, fekete falak, elégett holmik, játékok emlékeztetnek a szörnyű hajnalra.

– Azonnal rohantam a családhoz, amint meghallottam, mi történt velük vasárnap hajnalban – ezzel fogadott Kovácsné Véber Eszter Halimbán. A polgármester azt mondta, örömmel látja, mekkora összefogás alakult ki a faluban a családért, a gyermekekért, ugyanis valamennyien pizsamában, mezítláb menekültek ki a tűz elől, mindenük elégett. Kész csoda, hogy ekkora tűzből az egész család élve ki tudott jutni. A falu elöljárója azóta már rendkívüli testületi ülést is összehívott a családért, hogy a képviselőkkel együtt beszéljék meg, miben tudják támogatni őket. Rendkívüli szociális segélyt már kaptak, és támogatják őket abban, amiben csak tudják. A falubeliek még a család befogadott kutyáira is gondoltak, tápot adtak nekik.

Kiss László és családja nagyon szereti a négylábúakat, amelyeket befogadtak

Fotós: Kovács Erika/Napló

– Átérzem a család iszonyú sorsát, ami akár velünk is megtörténhetett volna. Borzalmas ilyen helyzetben három gyerekkel a mai világban! Még szerencse, hogy a nagyszülőkhöz el tudtak menni – mondta Bakos-Benke Melinda, a gyűjtés egyik szervezője.

– Az ajkai hivatásos tűzoltók három vízsugárral és kéziszerszámokkal megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A tűz miatt senki nem sérült meg – mondta Csondor Henrietta hadnagy, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.