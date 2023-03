Vida Beáta igazgató elmondta, hogy a Történetek a Zirci Ablakokból című sorozatnak ez a második állomása, s ezek a tárlatok hidat képeznek a régi történetek és a mai lakosok között. Az intézménynek ezt a kezdeményezését a Veszprém-Balaton 2023 – Európa Kulturális Főváros program támogatásra méltónak ítélte. Zirciekről szól zircieknek, felelevenítve eleik életét, annak köszönhetően, hogy Cuhavölgyi Klára helytörténeti kutatásait közkinccsé teszi. A régi boltfotók, az üzletek egykori újsághirdetései között mondott megnyitó beszédet Stadler Jenő, akinek személyes érintettsége van a témában: nagymamájának is volt trafikja a város főterén, a Rákóczi téren. Ma is látható ez a kis épület. A múzeum Dubniczay-termében megnyílt összeállítás részeként pedig megtekinthető, hogy néztek ki az árusok sátrainak sorai a hajdani vásárokban a ciszterci apátság szomszédságában. A zirci kereskedők régi történeteiről hamarosan részletesebben is írunk lapunkban.