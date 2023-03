Rembrandt rézkarcai a pápai kiállításon

Különleges kiállítás nyílt a világhírű művész alkotásaiból Fény és árnyék Rembrandt életében és művészetében címmel Pápán, az Esterházy-kastélyban. Csaknem háromszáz darabot ölel fel a világ egyik legismertebb festőjének rézkarcművészete, ebből kétszáz látható a mostani tárlaton – számolt be róla a Napló.

Bősz vihar dühöngött Veszprém vármegyében

Több mint száztíz kilométer-órás szél tombolt szombaton a Kab-hegyen. Máshol is jelentős, 90 kilométeres erejű volt a légmozgás. Az erős szél sok munkát adott a tűzoltóknak, tudta meg a veol.hu Csondor Henriettától. A katasztrófavédelmi szóvivő azt mondta, csaknem harminc esetben riasztották szombaton kora estig a tűzoltókat, főként utakra, villanyvezetékekre dőlt fák miatt, de megbontotta egy használaton kívüli laktanya tetejét is. Elsősorban Veszprém térségében dolgoztak, de adott munkát a viharos szél Balatonakarattyánál, Balatonfüreden és Zirc környékén is.

Zirc előremenekül

A takarékosság, a tartalékolás jegyében fogadta el az önkormányzat képviselő-testülete a város idei költségvetését, a főösszeg meghaladja a 3,4 milliárd forintot, ennyiből gazdálkodhat 2023-ban Zirc. Az energiaválság okozta nehézségek, a finanszírozási bizonytalanságok – ahogy minden települést – a zirci önkormányzatot is jelentősen érintik, ennek ellenére sikerült biztosítani az intézményi rendszer működtetését, és a folyamatos fejlődés lehetősége is nyitva áll – erről Ottó Péter polgármester szavai alapján írt a Napló. A városvezető néhány főbb számadatot is ismertetett, a működési keret például másfél milliárd forintos nagyságrendű.

Erdei fülesbaglyok költöztek a veszprémi hotel falára

Leleplezték pénteken délelőtt a Hotel Veszprém falára készült, erdei fülesbaglyokat több emelet magasságban ábrázoló festményt. A tűzfalfestmény a Veszprém-Balaton 2023 – Európa Kulturális Fővárosa program és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem együttműködésében készült el. Az általuk szervezett, City of Light elnevezésű egyetemi kurzuson több mint tíz hallgató feladata az volt, hogy a fényre és a fényfestésre alapozva tervezzenek művészeti alkotásokat, amelyek szerethetőbbé, viccesebbé és bájosabbá teszik a várost. A tervek közül Perecz Annabella hallgató alkotása készült el a város legforgalmasabb pontján, a hotel épületének északkeletre néző oldalfalára. Két bagolyszülőt és négy fiókát ábrázol, szemeik áprilistól éjjel világítani fognak – derül ki a veol.hu videós beszámolót is tartalmazó összeállításából.

Égő teherautó Gyulafirátóton

Hatalmas füstre lettek figyelmesek a helyiek Veszprém gyulafirátóti városrészében vasárnap. A Napló érdeklődésére Csondor Henrietta megyei katasztrófavédelmi szóvivő közölte: egy használaton kívüli, öreg teherautó gyulladt meg, eddig ismereten okból. A lángokat a veszprémi tűzoltók oltották el és nem sérült meg senki. Fotó is látható az esetről a veol.hu-n.

Féltékeny férfi gyújtogatott Várpalotán

Felgyújtotta ismerőse házát egy férfi Várpalotán. Az 50 éves férfi március 9-én, az esti órákban italozás közben féltékenység miatt összevitatkozott élettársával és azzal a férfival, aki az

ingatlanjába befogadta őket – írta meg a Napló. Az egyik várpalotai lakótelep erdős területén lévő kis faház tulajdonosát az 50 éves férfi megfenyegette, hogy rágyújtja a házát, majd távozott onnan. Alig néhány perccel később az ingerült személy visszament és beváltotta fenyegetőzését, a kis ház kerítése mellett található heverőt meggyújtotta. Az ingatlan tulajdonosa érezte a füstszagot, a házat elhagyta, így személyi sérülés nem történt. A lángok gyorsan átterjedtek a kerítésre, majd az ingatlanra, mely teljesen leégett. A gyújtogatót a várpalotai rendőrök elfogták, ellene nyomozás indult.

Egykori zirci boltosok emléke

A zirci Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház helytörténeti kiállítást rendez, amelynek megnyitóját március 22-én tartja meg a Dubniczay-teremben. A tárlaton az egykori zirci boltok életét eleveníti fel korabeli fotók és történetek révén, Cuhavölgyi Klára kutatásai segítségével. Kedvcsinálóként elolvasható a Naplóban Rácz Dezső 1905. októberében megjelent ritmusos, versszerű hirdetésének részlete, ugyanis a város főterén, a Rákóczi téren volt „uri és női divatáruháza”: „Minden ember azt kívánja, / Hogy jól legyen kiszolgálva. / Ha jó kiszolgálást és olcsó árt kíván, / Rácz Dezsőnél ezekben nincs hiány. /Kaphat nálam, amit akar bárki, /Ha sokat vesz, ajándék is jár ki. /Első sorban mi mindent kap nálam, /Olcsón adom, hogy fel ne kopjon az állam.”

Szellemi leépülés a beteg szemszögéből – bemutató a veszprémi színházban

Az apa című keserves bohózat a demenciát, a szellemi képességek hanyatlását, a betegre, a környezetére gyakorolt hatását dolgozza fel valósághűen, ugyanakkor szeretetteljesen. A darab színpadra állítása érdekében elkezdődött a próbafolyamat a Veszprémi Petőfi Színházban. Április 14-én 19 órakor mutatják be, Kálloy Molnár Péter rendezésében – olvasható a Naplóban. A demenciáról, sokféleségéről mindenkinek érdemes többet tudnia, mert alig akad család, amelyben az idős rokonok valamelyikét nem érinti valamilyen mértékben. E téren sokat tehetnek a színészek, a veszprémi társulat is sajátos művészi eszközeivel. Amikor ugyanis a hozzánk közel álló, szeretett ember egyszer csak megváltozik, mert a legnagyobb csodákra képes és egyben legbonyolultabb szerve lassan és szelíden összeomlik, akkor bennünk is felfordul minden.

Ajkai asztalossiker – Öt tanulójuk az első tízben

Hatalmas sikert tudhat magáénak az ajkai Bercsényi-iskola: 11. évfolyamos, asztalos szakmát tanuló osztályának hét leendő asztalosából öten indultak a szakmai tanulmányi versenyen. A budapesti országos fordulóra Tóth Imre jutott be. Veszprém vármegyében ő nyert, a második, a negyedik, azötödik és a hatodik helyen szintén bercsényisek végeztek. Schwab Alexander, Veres Gergő, Makkos Máté és Lengyel Richárd teljesítménye a versenyen elérte a hatvan százalékot, így ők is mentesülnek az írásbeli szakmai vizsga alól – írta meg a Napló.

Pontot mentett a VLS Veszprém

Megszakadt a veszprémiek sikersorozata az NB III-as labdarúgó-bajnokságban, a csapat a III. Ker. TVE vendége volt vasárnap, a 25. fordulóban. A Veszprém a tabella éléről várta az ötödik helyezett hazaiak elleni rangadót. A bakonyiak négy sikerrel kezdték a tavaszi idényt, de a fővárosiak is jó formában voltak. Nagyon akartak a fővárosiak, de a Veszprém is küzdött, harcolt, és sikerült is döntetlenre mentenie az összecsapást. A VLS legnagyobb riválisa, a Tatabánya 2-1-re megverte a Fehérvár II. csapatát, így visszavette a vezetést a tabellán, két pont az előnye a Veszprém előtt – olvasható a Napló sportrovatában.