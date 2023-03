Mint arról lapunkban korábban beszámoltunk, a bútorgyár egykori területének rendezvényhelyszín funkciót szántak megálmodói. Aki arra jár, láthatja - igaz, a benzinkút felől már betakarták - , hogy a területen gőzerővel folyik a munka, más mellett parkosítanak és konténerblokkokat is telepítettek a helyszínre, melyekben étel és ital lesz majd kapható.

Ugyanakkor a buszpályaudvar felőli oldalon lesz egy nagyszínpad is, ahol akár több ezren is "csápolhatnak" majd, de lesz egy kisebb színpad is. Az aszfaltozott parkolók már elkészültek, fel is festették azokat. Sőt, elektromos töltők is kerültek a helyre. Izgatottan várjuk a májust, amikor is a Gyárkertet végre belakhatjuk.