Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) köszöntőjében a kis közösségek szerepéről beszélt, kiemelve, hogy a középiskolai kollégium a csapatmunkának köszönhetően több sikert is elért az elmúlt időszakban. Mike Friderika, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. programfejlesztési igazgatója felidézte, az EKF is hozzájárult a kollégium közösségi terének közelmúltbeli megújításához, valamint reményét fejezte ki, hogy a diákok kötődése megmarad Veszprémhez. Miklós Judit kitért arra is, hogy országos alkotópályázatot hirdettek több korcsoportnak – középiskolás, egyetemista, felnőtt – két kategóriában: a jelentkezők vagy történelmi jelmezek rajzait, vagy újító inspirációs ruhaterveket készíthettek. A tervek gyakorlati megvalósítását szakmai mentorok segítik a programban. A beadott terveket a program résztvevői személyes konzultációkon tökéletesíthetik Imrik Zsuzsanna jelmeztervezővel, Sellei Gabi divattervező-stylisttal és Egervári Márta textilművész-textilrestaurátorral, majd azokat a Tűpróba műhelyben készítik el májusra.

A csütörtöki programban Vágyott pillanatok néven esküvőiruha-bemutatót tartottak több mint húsz fiatal részvételével, akik heteken át készültek az eseményre. A ruhákat egy ajkai esküvői ruhaszalon bocsátotta rendelkezésre.