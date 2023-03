A Veszprém Televízió közéleti magazinműsora ismét változatos témákkal várja a nézőket a képernyők elé.

Folytatják Veszprém idei költségvetésének részletes elemzését. A vármegyeszékhely költségvetésének főösszege 2023-ban 49,6 milliárd forint. A fejlesztési kiadások 24,7 milliárd forintot, a működési költségek 24,4 milliárd forintot tesznek ki idén. A Beszéljünk róla stúdiójában Brányi Mária alpolgármester válaszol a büdzsével kapcsolatos kérdésekre. A témák között szerepelnek majd a folyamatban lévő beruházások és ezek pénzügyi háttere. Kitérnek majd a beszélgetés során a közösségek működését, fej­lődését befolyásoló programokra is, így szóba került többek között a V-bike rendszer kialakítása is.

Mozgalmas évet zárt tavaly a családsegítő központ. Az intézmény vezetőjét, Horváthné Kecskés Diánát kérik az elmúlt év elemzésére. Számos alkalommal tudott segítséget nyújtani a kedvezőtlen élethelyzetekben lévőknek a szolgálat. A tendenciák elemzésében és a lehetséges támogatási formák megtalálásában is segítséget nyújt a központ vezetője az érdeklődőknek.