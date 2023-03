Tizennyolc épület újul meg 2020 és 25 között a veszprémi várnegyedben. A munkálatok 35 ezer épített, 10 ezer négyzetméter szabad területet érintenek. Legutóbb, ehhez hasonló teljes körű felújítást még a barokk korban végeztek a veszprémi várban.

- A veszprémi várnegyed megújítása hitéleti, kulturális fejlesztés, melynek legfőbb célja a keresztény hit hatékony hirdetése. Jelenleg félidőnél tartunk, semmi sem veszélyezteti a 2025-ös befejezést – kezdte Pém Attila, a beruházásért felelős Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság igazgatóhelyettese. – Jó hír, hogy 2023 májusában lezárul az első ütem és négy épület megnyitja kapuit, köztük a Szent Mihály-főszékesegyház is.

Április 3-án időkapszulát helyeznek el a főszékesegyházban, majd április 6-án, nagycsütörtökön már a hívek előtt is megnyitja kapuit a templom.

- A székesegyházon kívül májusban átadjuk a felújított Körmendy-házat, a Biró-Giczey-házat és az Érseki Palota egy része is látogatható lesz. Ráadásként elkészül mind a tizennyolc épület tető- és homlokzatrekonstrukciója is. Májusban megnyílik a Work In Progress 2023 (WIP ’23) elnevezésű kiállításunk is, ahol munkaközi állapotban adunk bepillantást a folyamatokba, az érdeklődők megtekinthetik, mit, miért és hogyan csinálunk. Miért értékmentő és értékteremtő ez a beruházás – hangsúlyozta Pém Attila.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

A Napló exkluzív információt kapott arról, hogy hétfőn délelőtt a régészek a székesegyház altemplomának északkeleti részén a burkolatot felbontva egy sziklába vájt sírhelyet találtak. Két csontváz feküdt a nyughelyen. A sírban kifejezetten jó állapotban megmaradt az egyik elhunyt felsőruházata, amely a XVII. századi viseletre enged következtetni. Hegyi Dóra régész érdeklődésünkre elmondta, korábban, a '70-es években az altemplom délnyugati részén szintén feltártak már három sírhelyet. Ott viszonylag épen fennmaradt a koporsó fedlapja, s akkor megfejtették, hogy Babócsay Ferenc egykori várkapitány családtagjainak nyughelyére bukkantak. Most, az említett felsőruházat szintén arra utal, hogy ebből a korból származó személyek nyugszanak a feltárt sírokban.