Soltész Miklós a katolikus templom befejezett belső felújításának kapcsán tartott liturgián azt mondta: ha az egyházi vezetők, a nagyszülők, a szülők és a hitoktatók megmutatják a gyerekeknek ezeket a helyeket, amelyek élménye annak idején nekik is megadatott, "akkor a következő nemzedékkel nem lesz gond".

Sokan panaszkodnak, hogy a fiatalokat nem lehet megszólítani, de ha megmutatjuk nekik az ország zarándokhelyeit, akkor ezeknek a fiataloknak olyan közösségi élményben lesz részük, ami "továbbviszi a kereszténységet, a hitet, a krisztusi tanítást" - vélekedett az államtitkár.

Mindenki láthatja, tapasztalhatja, hogy milyen módon üldözik máshol, "tőlünk nyugatabbra és keletebbre is" a kereszténységet - fogalmazott.

Most, amikor Magyarországon nem kell attól félni, hogy támadás ér bárkit, aki megvallja keresztény hitét, mindenki szabadon gyakorolhatja a vallását, óriási lehetőség előtt állunk, ami egyben felelősség is - hangsúlyozta Soltész Miklós.

Az államtitkár hozzátette: nekünk most lehetőségünk van arra, hogy visszaadjuk, amit ezer évvel ezelőtt Szent István királyon keresztül megkaphattunk, a kereszténység felvételét. Ha ezt a hitet most mi visszaadjuk más országoknak, más nemzeteknek, "akkor teljesítettük keresztényi kötelességünket".

Tódor Szabolcs esperes, plébános a szentmisét bevezetve elmondta: csaknem fél éven át zárva volt a búcsúszentlászlói kegytemplom, amelynek belső terét 30 millió forint kormányzati támogatással, valamint a környékbeli önkormányzatok és a hívek hozzájárulásával újították fel. Újrafestették a mennyezetet, az oldalfalakat, felújították az ablakokat, az áramhálózatot, rendbe tették a fő- és a mellékoltárt, a padokat. A bejáratnál új szélfogó, továbbá két új gyóntatószék is készült, illetve a kórust is rendbe hozták.

Molnár Gyula polgármester (független) arról beszélt, hogy a környékben élő alig kétezer ember tartja fent a búcsújáró hely templomát. A felújítás azonban nehézségeket okozott, mert az infláció megdrágította terveiket.

A belső felújításon átesett búcsúszentlászlói katolikus templom hálaadó szentmiséjét Udvardy György, a Veszprémi Főegyházmegye érseke celebrálta. A liturgiát követően a templom mellett felsorokozott közel száz motorost és fél tucat traktorost, valamint járműveiket is megáldotta.