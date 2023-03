Petőfi igazi hazafi és nemzeti jelkép

A Veszprém vármegyei Napló megírta, Farkasné Molnár Csilla szervező, az Irodalomtörténeti Társaság megyei tagozatának elnökségi tagja a minapi Petőfi megemlékezésen felidézte, Veszprémben, a Megyeház téri emléktáblát 1913. március 15-én avatta fel a Veszprémi Színpártoló Egyesület. Csikász Imre alkotása annak tiszteletére készült, hogy az egykori Korona Szállóban vendégeskedett veszprémi látogatásakor Petőfi Sándor és felesége, Szendrey Júlia. Csik Richárd önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP) beszédében hangsúlyozta, Petőfi Sándor igazi hazafi, korszakos zseni, nemzeti jelkép, aki az egész nemzet számára jelent igazodási pontot.

Sikertelen adótrükközés

Kiutalás előtti ellenőrzésen akadt fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hálóján egy cég, amely egy nagy értékű elektromos autó beszerzési költségét próbálta minimalizálni a jármű áfájának visszaigénylésével, közölte a veol.hu a Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság tájékoztatása alapján. A társaság közel hatmillió forint áfát próbált érvényesíteni áfabevallásában annak ellenére, hogy nem volt jogosult rá. A NAV kiutalás előtti vizsgálata hamar fényt derített arra, hogy a cég távolról sem felelt meg a visszaigénylés feltételeinek. Személyautók vásárlásánál a vevő csak akkor vonhatja le az áfát, ha azért vásárolja az autót, hogy továbbértékesítse, bérbe adja vagy taxiként üzemeltesse. Az autóvásárláshoz kapcsolódó áfalevonás tilalma régóta, változatlan formában fennálló, ezért közismert szabály a cégautó-üzemeltetők körében.

Díjazták a város hírnevét öregbítő, kiválóan teljesítő sportolókat Ajkán

Ahogy azt a Napló megírta, Ajkán a kiváló eredményeket elért sportolókat, edzőket, testnevelő tanárokat, egyesületek tagjait köszöntötte a város a sportcsarnokban rendezett sportgálán. Köszöntőjében Navracsics Tibor miniszter kiemelte, hogy Ajkán az ipari központ jelleg mellett a közösségi élet egyik legmeghatározóbb formája a sportélet, amely nemcsak közösségeket épít és tart meg, hanem kiváló eredményeivel öregbíti a város hírnevét. Történik ez úgy, hogy a város vezetése és az itt élő emberek pártállástól függetlenül fontosnak tartják, hogy a sportban jól szerepeljenek, és egy 30 ezres város teherbíró képességét sokszor felülmúlva országos és nemzetközi szinten helytállnak, ezzel is öregbítve a város hírnevét és a várost elismerők körét.

Az év közepére megújul a veszprémi vasútállomás

Egy hónapja kezdődött el a veszprémi vasútállomás felújítása, hivatalos munka kezdetén, február 6-án már nekiálltak a terület elkerítésének, valamint a váróteremben is felállították a válaszfalat, írta meg a veol.hu. Mögötte az új, akadálymentesített mosdót alakítják ki, később a váróterem másik felét is lezárják, ekkor külső helyszínen üzemel majd a jegypénztár, végül pedig teljesen megújul az utasváró. Mostanra már az utasforgalmi épület egyik oldalát is felállványozták, így elkezdődhet az épület homlokzatának felújítása. Látványos munkák történtek a peronon is az elmúlt napokban, melyet felbontottak, illetve eltávolították az előtetőt. A változás részeként új, kétnyelvű információs táblákat helyeztek ki a korábbi, csak magyar nyelvű laminált lapok helyett, illetve lecserélték az aluljárónál lévő forgalmi változást jelző táblát. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódva, 1,105 milliárd forintból újul meg a vasútállomás Veszprémben.

Tapolcai túrázók kirándultak

Ezen a héten, szerdán Körmendről indítanak kirándulást a tapolcai túrázók, derül ki a veszprémi Naplóból. Március 8-án, szerdán ismét túrára invitálja az érdeklődőket a Tapolcai-medence Természetjáró Sport Egyesület. A szerdai sétatúra tervezett útvonala a következő: Körmend–Dobógó-erdő–Tőzike tanösvény–Körmend. A kirándulás hossza körülbelül 13 kilométer, a szint- emelkedés 50 méter.

A tavasz közeledtét jelzi hegymagasi a magbörze

A különböző fajtájú vetőmagok bemutatása mellett hasznos, tartalmas, baráti hangulatú beszélgetés kísérte a Hegymagason rendezett hétvégi magbörzét, közölte a veol.hu. A tavasz közeledtével sok kiskerttulajdonos ilyenkor már tervezi a vetemények helyét a növénytársítás, a vetésforgó és vetési naptár figyelembevételével. Ez nem egyszerű feladat, főleg azoknak nem, akik csak most kezdenek barátkozni a kertészkedés gondolatával. Miután a Lábdi Piac Hegymagasra költözött, az általuk szervezett programokkal is immár a befogadó település, Hegymagas gazdagodik, és így van ez a bejáratott magbörzével is.

Jóval kevesebb tűzifát kapott a gátlástalanul átvert vásárló

A Napló írása szerint tűzifavásárlásnál fokozott óvatosság szükséges, aki nem elég körültekintő, könnyen átverés áldozata lehet. Erre figyelmeztet a Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság (NAV) legutóbbi közleménye is. A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri az online felületeket és piactereket, a vizsgálatokban több forrásból származó információk alapján keresi a megrendelési, próbavásárlási lehetőségeket is. Az ellenőrzések célja, hogy felügyeljék az adószámmal rendelkezők adásvételeit, és kiszűrjék az illegálisan értékesítőket.

Két ajkai is érmet szerzett

A veol.hu megírta, az ajkai F. T. Diák Judo Klub Szegedre látogatott a dzsúdó ifjúsági országos egyéni bajnokságra. A megmérettetésen 69 sportegyesület közel 300 versenyzője vett részt. A buborék rendszerben lebonyolított versenyen Kertai Réka a 70 kilogrammos súlycsoportban a harmadik, testvére, Kertai Kyra pedig a 44 kilogrammos súlycsoportban a második helyen zárt. Gasch Vivien, Heiter Sándor és Kertai Olivér szépen helytállt, azonban a selejtezőből egyikük sem jutott tovább. Az ajkai klub Kertai Gábor vezetésével a 43 pontszerző csapat közül az előkelő 16. helyen zárt az összesített pontversenyben.

Fejlesztő dobozokat kaptak az alapítványtól

A Gyermekeinkért ’91 Alapítvány a korai fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésével támogatta a Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat munkáját, olvasható a Naplóban. Az eszközöket pénteken adták át a Veszprémi Tankerületi Központban. Fekete János, a Gyermekeinkért ’91 Alapítvány kuratóriumi elnöke az átadás előtt bemutatta az alapítványt; kiderült, nemcsak az egészségügyet támogatják több mint 30 éve, hanem az ehhez kapcsolódó tevékenységeket is. Segítő szándékuk családi indíttatásból ered, gyermekük kapcsán. Azóta segítenek: az elmúlt évtizedekben félmilliárd forinttal támogatták a gyógyító munkát alapítványukkal.

Cseszneki hírvivők múltidéző viadala

A Hírvivők viadalát május 20-án rendezi meg a Himfy Bandérium idei cseszneki hagyományőrző programsorozata keretében, és itt már szerepet kap a várkisasszony, akit április 1-jén választanak meg, közölte a veol.hu. Hagyományőrző csapatoknak hirdettek kihívást a szervezők, amelynek első eleme az lesz, hogy egy-egy kiválasztott bajnokuknak a Várvölgy étteremtől kell mintegy 2,3 kilométert futnia, százméteres szintemelkedést leküzdenie. Az erődítmény parkolójában íjászpróba várja őket, és hajítófegyverrel kell célba dobniuk.