Az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódva újítja fel a vasúttársaság Veszprém vasútállomást. A kivitelezés keretében a teljes pénztárcsarnok is megújul, most mérföldkőhöz érkeztek ennek munkálatai, emiatt március 16-tól a jegyértékesítés ideiglenesen a középperonra vezető lépcső mellett kihelyezett pénztárbuszba költözött. A jegyértékesítés a korábban megszokott nyitvatartás szerint továbbra is elérhető lesz, a pénztár várhatóan június végén költözik vissza a megújult utascsarnokba – olvasható a MÁV közleményében.

Idén Veszprém tölti be Európa Kulturális Fővárosának szerepét, bevonva a város és a régió intézményeit, kulturális színterének szereplőit és civil szervezeteit. A programhoz kapcsolódva a vasútállomás is megújul, a munkálatok első üteme február elején kezdődött meg. A kivitelezés ütemtervnek megfelelően halad, az átépítéshez szükséges bontási munkálatok folyamatban vannak a régi perontetőt és a peront érintően, illetve a homlokzaton. A beruházás részeként az utascsarnok és a pénztár területe is új külsőt, burkolatokat kap. A munkálatok mostani szakaszában már szükségessé vált a belső rész lezárása, emiatt a jegyértékesítés március 16-tól a középperonra vezető lépcső mellett kihelyezett pénztárbuszba költözik. A nyitvatartás továbbra is változatlan marad.

Az állomáson közlekedők számára fontos utasforgalmi területeket, beleértve a pénztárcsarnokot is, várhatóan nyár közepén adják vissza az utasoknak megújult formában.

A beruházás keretében továbbá akadálymentes illemhelyet is kiépítenek, és új fotocellás ajtókat építenek be. Az állomásépület új peron- és előtetőt, valamint utcabútorokat kap. Az utaskomfort növelése érdekében a peronra vezető kijáratokat is akadálymentesítik, két új fedett utasbeállót és tíz kerékpártámaszt helyeznek el.

A rendezvénysorozat kapcsán a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. és a MÁV–Volán-csoport stratégiai partnerségi megállapodást kötött. Ennek egyik elemeként, a fenntarthatóság jegyében a vasúttársaság kedvezményes árú Veszprém–Balaton 2023 EKF-jegyet vezetett be a kiemelt programok idejére. Legközelebb az április 13–16. közötti Blues Fesztiválra utazók válthatják meg ezt a kedvezményes jegyet, melyről további információk a www.mav.hu/veb2023ekf oldalon olvashatók.

A MÁV–Volán-csoport célja, hogy egyre többen válasszák a közösségi közlekedést, amely a fejlesztéseknek köszönhetően egyre népszerűbb az utasok körében, fenntarthatóbb alternatívát nyújt az egyéni utazás helyett.