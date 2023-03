Kovács Zoltán, a térség parlamenti képviselője kérdésünkre elmondta, az iskola – amely használaton kívül volt – átalakítása a Vidékfejlesztési programból készült. A szomszédos településekkel összefogva a lovasturizmus, a kerékpáros turizmus vagy a Somló hegy közelsége miatt a borturizmus szempontjából is nagyszerű lehetőség a 11 férőhelyes szálláshely, ahol ingyenes wifi is működik. Hozzátette, a szomszédos kiscsőszi kulturális események miatt májusra már le is foglalták a helyet.

Cseh József, a település polgármestere lapunknak arról beszélt, hogy az önkormányzat a Vidékfejlesztési program keretén belül a Gerence–Marcal–Rába és Somló Környéki Vidékfejlesztési Egyesület működési területére nyerte el a projektet, amelyet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi költségvetés is támogatott.

A részletekről megtudtuk, a támogatásnak köszönhetően egy új, 11 férőhelyes, modern szálláshely jöhetett létre új konyhával, étkezővel és 3 szobával, valamint vizesblokkal. Mindegyik szobában található egy kihúzható kanapéágy, 3 szimpla ágy, gardróbszekrény, éjjeliszekrények, fésülködőasztal és televízió. A mozgáskorlátozottak számára korábban már kialakítottak parkolót és feljárót az épületbe, valamint az egyik szobában található mozgáskorlátozottak számára mosdó is.

A településvezető szerint Iszkáz még számos kiaknázatlan lehetőséget kínál, melyeket a jövőben a felújítás által szeretnének minél inkább kihasználni úgy, hogy akár a falusi turizmust más turizmustípusokkal ötvöznek. A szálláshely lehetővé teszi, hogy többnapos rendezvényeket vagy kisebb táborokat szervezzenek, vagy éppen családok, baráti társaságokat is elszállásoljanak.

Megtudtuk azt is, hogy ugyanebben az épületben egy informatikai sarkot is kialakítottak, valamit hangtechnikát szereltek fel, de tárgyalóasztalok és székek beszerzésére is sor került. Ebben a beruházásban közel 1,9 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat azért, hogy azon hátrányos helyzetűek is számítógéphez és internethez jussanak, akiknek nincs, ugyanakkor konferenciák szervezése, közösségi találkozások és civil szerveződések helyszíne is lehet majd ez a sarok.