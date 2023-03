A Csingervölgy városrészben levő világ első kriptongyára az Európa Kulturális Fővárosa-program keretében 300 millió forint támogatást nyert, amelyből először az épület földszintjét alakították át, hogy később multikultális élményközpontként funkcionálhasson. Megújult az épület külső része és a környezete is. A munkálatokat tavaly júniusban kezdték. A mennyezeten láthatók az egykori gyárból megmaradt vascsövek, amely különös hangulatot ad a 2200 négyzetméteres területnek.

Varga Andrea a meghívottaknak elmondta, hogy az április 15-ére tervezett ünnepélyes átadót követően képzőművészeti és zenei programoknak is helyet ad a központ, és ott tartják augusztus közepén a Superman-rajongók találkozóját is Utazás a Kriptonbolygóra címmel, amellyel a Kriptongyárban dolgozó Bródy Imre tudós és feltaláló által képviselt szellemiséget kívánják népszerűsíteni. A bejáráson részt vevők kriptonvalutát kaptak, ezzel szavazhattak, hogy milyen programokat szeretnének látni vagy szervezni a Kriptongyárban. A legtöbben a zenei és képzőművészeti programokra szavaztak, de vásárok és konferenciák szervezését is javasolták.