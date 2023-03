A színház- és előadóművészeti programok a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa-régió eredetileg nem művészeti produkciók bemutatására szánt helyszínein lesznek láthatók, tájékoztatott a Pannon Várszínház. A kezdeményezés tavaly indult útjára többek között azzal a céllal, hogy az előadóművészet kimozdulhasson a falak és saját korlátai közül, és közelebb hozza egymáshoz az alkotókat és a befogadókat.

A havonta bemutatott produkciók stílusa és műfaja változatos lesz. Vannak köztük kifejezetten a családokat, gyerekekkel érkező szülőket, nagyszülőket megszólító előadások, például a Kabóca Bábszínház bemutatója júniusban a Margit-romoknál, vagy Kókai Tünde Öko-színházi családi előadása Lázár Ervin ismert és szeretett meséjének alapján, amelyet az alsóörsi Varázserdőben láthat a publikum júliusban.

A hagyományosabb színházi stílus kedvelőit vonzhatja a Fedák Sári életéről szóló monodráma, amelyet a nagyvázsonyi Kinizsi-várban Szűcs Nelli, a Nemzeti Színház művésze ad elő szeptemberben. A kínálatban fizikai színházi és mozgásszínházi produkciók (Artus Társulat, Forte Társulat, SZFE- hallgatók előadásai) is szerepelnek, ezeket köztereken, például balatoni vasútállomásokon és a veszprémi piacon mutatják be. A színházi kuriózumok iránt érdeklődőknek a térségbe hozzák Hajdu Szabolcs és a Látókép Ensemble előadásait is. A sorozat következő eseményét március 27-én, hétfőn 17 órától rendezik Lordok tánca címmel Veszprémben a Szent Imre téren. Az ősbemutatóban a Színház- és Filmművészeti Egyetem fizikai színházi hallgatóinak performanszát láthatja a közönség. Az előadásokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet a Pannon Várszínház e-mail címén lehet megtenni.