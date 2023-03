A kérdés, hogy ebben a helyzetben érvényben vannak-e még? A dilemma pedig, hogy a vármegyeszékhely forgalmas helyén, egy folyamatosan zajló építkezés közvetlen közelében helyezték, jobban mondva fektették el, ráadásul a kanyarodó autók vezetői számára jól láthatóan. Mégis, a veszélyt jelző és a sebességkorlátozó táblák az utcasarki kerítésen fekszenek. Tehát lehet is, meg nem is figyelembe venni azokat.

Mindkét tábla jogos, ez nem is kérdés. A veszélyt jelző egyértelmű, miért, a sebességkorlátozó is, hiszen az építkezés és a folyamatos parkolási manőverek indokolják. S mi van, ha éppen mérnek a Füredi út elején, de valakinek nem tűnik fel a korlátozó tábla? A veszély még érzékelhető, de a 30-as korlátozás akár pénzbe is kerülhet. Vagy már nem érvényes, azért fektették a kerítésre? Akkor viszont – miért fordították a forgalom felé? Ezek a kérdések…