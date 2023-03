– Szeretem a Bakonyt – szögezte le Király József, amikor azt kérdeztük a fővárosból érkezett férfitől, miért nevezett be a Reguly-túrára. Megtudtuk tőle, hogy nem először tette ezt, a mozgás, a szabadban töltött idő öröme miatt. Ha lakhelye közelében kirándul, akkor negyven kilométeres távokat tesz meg, ha utaznia is kell a kiindulópont helyszínére, akkor rövidebbeket, ezért most is csak a hét kilométerest vállalta. Így is tiszteletreméltó a gyakorlata. Nem akartuk elhinni, hogy már 83 esztendős. Szerényen, visszafogottan nyilatkozott, de amikor azzal érveltünk, hogy példája sokaknak ösztönző lehet, többeket a természetbe vihet, elárulta, hogy tavaly a teljesítménytúrázók között az első lett a nyolcvan pluszosok kategóriájában. Ebben az összehasonlításban a gyaloglók aszerint kapnak egyébként pontokat, hány kilométert tettek meg és hány méteres szintkülönbségeket küzdöttek le közben.

Király József 83 esztendősen vágott neki a Reguly-emléktúrának, a nyolcvan pluszosok kategóriájában ő lett az első tavaly a teljesítménytúrázók

Fotós: Rimányi Zita

Persze nem verseny ez, nem ez a lényeg, ez derült ki a Reguly Antal Emléktúra résztvevőinek szavaiból is. Az Ösvénytaposók Baráti Társasága szervezte meg a hagyományos gyalogos teljesítménytúrát az Öreg-Bakonyban. Zirc főteréről először a Cuha- és az Aranyos-patak völgyén át vezetett, a cseszneki várat több oldalról megtekinthették a kirándulók, a Zörög-hegy oldalából is, aztán Vinyén, Porván és Borzaváron át juthattak el újra a bakonyi városba, és előtte a település határában a Fiatalító-forráshoz.

Egy székesfehérvári baráti társasággal a regisztráció helyszínén, a Reguly-múzeumnál beszélgettünk. Arra, miért jelentkeztek, egy szóban csak annyit mondtak: Bakony. Tetszenek nekik a környék szurdokai, a cseszneki vár látványa, szerintük jó kellemesen elfáradni miközben a szemüket gyönyörködtethetik. Számított nekik, hogy szervezetten túrázhattak, az szintén, hogy többük szülei a környékről származnak.

A 35 kilométeres táv első métereinél, Zirc főterén Raáb Izabella, Pintér Krisztina és Csicsó Judit

Fotós: Rimányi Zita

Szintén szombaton reggel találkoztunk az ugyancsak Székesfehérvárról érkezett három hölggyel. Raáb Izabellát, Pintér Krisztinát és Csicsó Juditot a szép útvonal vonzotta, amit egyikük ismert, korábban már megjárta, hiszen gyalogtúravezetőként is dolgozik. "Biztosan nem tévedünk el" – nevettek, és nem is kellett mondaniuk, nekik a természetjárás a hét közben vagy a többnyire zárt térben, irodában végzett munka után a kikapcsolódás, a feltöltődés. Alig várták, hogy a téli időszak után újra megpakolják a hátizsákot és túrabotot fogjanak, a nagy szél sem tartotta vissza őket. Rendszeresen kirándulnak, Zircen az ezúttal a leghosszabbnak számító 35 kilométeres távra jelentkeztek. "Lesz hosszabb is" – jegyezték meg és elmagyarázták: már beneveztek a Gerecse 50-re, ezért kell az edzés, a fokozatos ráhangolódás.

A többi túrázónak is, akikkel beszéltünk, a szíve csücskébe tartozó egyik tájegység ez a környék. Épp úgy szeretik a Bakonyt, ahogy Reguly Antal, a neves utazó szerette, akinek a széles látókörű, nyitott szellemiségét a túrával felidézték. A magyarországi finnugrisztika képviselője itt született, és őt a vadregényes erdők, hegyek messzi tájak bejárására, kutatásokra ösztönözték.