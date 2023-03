Egész évben fizetni kell a parkolásért

Bővült a parkolóhelyek száma a díjfizetés pedig idéntől egész évben kötelező lesz a badacsonytomaji képviselő-testület által megalkotott rendelet szerint, írta meg a veol.hu. A díjköteles időszak 2023. április elsejétől indul és még a télen is hatályban marad, azaz mostantól egész évre érvényben marad. Jó hír viszont, hogy a parkolóhelyek száma növekedett, konkrétan az Egry Művelődési Ház előtt és Badacsonyban a Bogyai úton. Jegyek az automatáknál válthatók, illetve van lehetőség a mobilalkalmazással történő jegyváltásra is. Bérletet a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. irodájában vásárolhatnak az érdeklődők.

Szépen szerepeltek

Járdányi Pál Zeneiskola tanulói ismét szép eredményeket értek el a szombathelyi kamaraversenyen, számolt be róla a Napló. Pfluger Nóra, Nyári Annabella, Király Emőke, Király Alex és Király Erik a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola – AMI által meghirdetett XXI. Sistrum zenei verseny kamaraversenyén vettek részt, duó és trió összeállításban. A tapolcai zeneiskolások a nagy létszámú mezőnyben elismerésre méltó eredményeket értek el. Emőke (hegedű) és Erik (furulya) EmErik Ligeti Duó néven mutatkozott be, és a zsűri arany minősítéssel honorálta teljesítményüket. Az Emőke (hegedű) és Alex (cselló) összeállítású duó AliEm ViolonCello néven lépett fel és ezüst minősítést kapott. A Pfluger Nóra, Nyári Annabella, Király Alex összeállítású Twilight Fuvola Trió szintén ezüst minősítésben részesült. A szép eredmények a tehetséges gyerekek és tanáraik közös munkájának köszönhetőek.

Mellszobrot állítottak Petőfi tiszteletére

A jelenlegi önkormányzati ciklusban két köztéri emlékművet is állítottak Kemeneshőgyészen, közölte a veol.hu. Két éve, 2021-ben a trianoni békediktátum emlékére, idén pedig Petőfi Sándor, a lánglelkű költő születésének 200. esztendejében, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulóján avattak szobrot Kemeneshőgyészen. A szabadtéri ünnepségen – a hideg, szeles időjárás ellenére – sokan vettek részt, a gyerekektől az idősebb korosztályokig egyaránt. Kovács Tamás kemeneshőgyészi polgármester köszöntőjében emlékezett meg az 1848 márciusában történt eseményekről, majd kiemelte, hogy a magyaroknak ma is joguk van a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz, a szabadsághoz, a szuverenitáshoz. A köszöntőt követően a Vargha Gyula Református Általános Iskola magyargencsi tagozatának tanulói mutattak be előadást. Petőfi Sándor mellszobrát – mely Berka János helyi lakos alkotása – Kovács Zoltán avatta fel. Az országgyűlési képviselő avatójában azt hangsúlyozta, hogy Petőfi eszmeisége, költészete a kultúrában, illetve a forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepe mennyire fontos.

Két aranyérem a somlóinak világversenyen

Két aranyérmet szerzett a somlói Tornai Pincészet a 2015-ös Top Selection Szürkebarát és a 2019-es Top Selection Grófi Hárslevelű borával, utóbbi a kategóriájában a legmagasabb pontszámot elérő borként a legjobb magyar fehérbor címet is elnyerte (Best of Show Hungary white), közölte a Napló. A Mundus Vini versenyt, mely a világ egyik legjelentősebb borversenye, a németországi Düsseldorfban rendezték meg. A díjat a somlói borászat alapítója, Tornai Endre dédunokája: Naszer Júlia vette át. A Düsseldorfban megrendezett tavaszi versenyre a világ negyvenhat országából rekordszámú, több mint 7500 bort neveztek. A borszakértőkből, borászokból, kereskedőkből, újságírókból álló nemzetközi zsűri hat napon át bírált, vakkóstolással. Mivel a kiadható érmek száma korlátozott, a minőség és a hozzá tartozó pontszámok pedig egyre magasabbak, éremhez csakis a különleges tételek juthatnak. A versenyen összesen 25 magyar bor kapott érmet, a legjobb vörösbor a szekszárdi Eszterbauer Pincészet 2017-es Grand Cuvée-je, a legjobb édes bor a Grand Tokaj 2017-es Tokaji Aszúja lett.

Szicília, végállomás

A tapolcai Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium pedagógusa, Mészárosné Hardi Ágnes angol szakos oktató tartott előadást a palermói egyetemen rendezett Erasmus+ program zárókonferenciáján, írta meg a veol.hu. A tapolcai tanárnő a projekt olaszországi partnerénél vendégeskedett a [email protected] pályázat további négy országból érkezett partnereivel együtt, bemutatva az oktatási innovációs applikációt, amely a geoparkok adottságainak, geomorfológiájának, flórájának, faunájának, ásványainak és gasztronómiájának élményszerű bemutatását, valamint az oktatási anyag jobb megértését és bevésődését segíti. Tanítási óravázlatokat és interaktív feladatokat tartalmaz. Mészárosné Hardi Ágnes elmondta, hogy az előadás során bemutatta az iskolát, szólt arról, hogy március 15-én Magyarország éppen ünnepel. – A közönség körében legnagyobb sikert az iskola filmen való bemutatása aratta. Jelen voltak a palermói elöljárók, tanárok, diákok, professzorok. Tájékoztatót kaptak a projekt menetéről, arról, hogy milyen mobilitásokon vettünk részt a megvalósulása érdekében.

Nyuszisereg és más ötletek segítő kezektől

Segítő nyuszisereg fogadja a zirci Segítő Kezek Házában már a kirakatnál az érkezőt és aztán a kicsi boltban még inkább ámulatba ejtő a textilek újra hasznosításának ötlettára, közölte a Napló. A húsvéti, a tavaszi kínálatból válogattunk, hogy tippeket adjunk otthoni kézműveskedéshez, környezetvédő ajándékozáshoz. Azért segítő a nyuszisereg, mert a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központhoz tartozó Segítő Kezek Házában a kedves kis figurákat gondozottak, pszichiátriai betegek, fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességűek, más rászorulók készítik. Már magában ez az elfoglaltság hozzájárul a lélek gyógyulásához és a bevétel támogatásukat szolgálja. Nagyné Fáró Katalin igazgató elmondta, hogy a kezdetek óta a textil a fő alapanyaga a náluk foglalkoztatottaknak, leginkább maradékokból szőnek, varrnak. Az elkészülő táskák, falifutók, takarók, állatformák, egyebek az évek alatt egyre változatosabbak lettek. Kajtárné Kovács Éva és Schoffhauser Zoltán, a központ munkatársai keresik a kézműves oldalakon a hasonlókat, és amikor ilyesmit látnak, akkor elkezdődik a tervezés.

Változtass most! mottóval hirdettek pályázatot iskolásoknak

A víz világnapja alkalmából idén 27. alkalommal hirdetett pályázatot Változtass most! című mottóval általános és középiskolások számára a régió ivóvíz-szolgáltatója és szennyvízkezelője, a Bakonykarszt Zrt, írta meg a veol.hu. A felhívásra 52 iskolából érkezett 810 rajz, 24 dolgozat és tanulmány, 15 fotó és 73 egyéb, ötletes pályamunka. A zsűri 114 diák munkáját részesítette elismerésben, melyeket a minap adtak át a Víziközmű Múzeumban. Radács Attila, a cég műszaki igazgatója lapunknak elmondta, idén komoly fejtörést okozott a zsűrinek a rengeteg ötletes alkotás közül kiválasztani a legjobbakat, mivel összesen 28 iskolából kerültek ki az elismerésre ítélt pályamunkák. A műszaki igazgató az esemény köszöntőjében úgy fogalmazott, mi áldott helyzetben vagyunk, hiszen számunkra elérhető a tiszta és jó minőségű ivóvíz, míg a Föld sok más részéről ez nem mondható el. – Egy szolgáltatónak a szemléletformálás is feladata – mondta –, a ránk bízott kincset még hosszú évtizedekig-évszázadokig használnunk kell, ezt pedig tudatosítani kell fiatal korban.

Könnyen esett Petőfi Sándor szerelembe

Takaró Mihály irodalomtörténész, József Attila-díjas magyar író, tanár a szerelmes Petőfi Sándorról tartott előadást minap a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban, tudósított a Napló. Petőfi könnyen esett szerelembe, akár egy másodperc tört része alatt is. Hittig Amália, László Borcsa, Cancriny Emília, Csáfordi Tóth Róza, Hivatal Anikó, Nagy Zsuzsika, Csapó Etelke, Mednyánszky Berta, Szendrey Júlia, Pile Anikó és Prielle Kornélia – hölgyek, asszonyok, akik Petőfi Sándor életében fontos szerepet játszottak. A költő nőideálja a teltkarcsú, szőke, kék szemű hölgyek voltak, a felsorsolásból egy kivétel volt, a legnagyobb szerelem, Szendrey Júlia. Az előadó szerint Petőfi nem a lányokba, hanem a szerelembe volt szerelmes, az érzés kellett neki.

Új ugrálójárda készült Tapolcán

Az Egységben Tapolczáért Egyesület a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt pályázati támogatásával készített ugróiskolát a város több pontján, írta meg a veol.hu. A támogatásból vásárolt beton- festékkel a civil szervezetek, a városszépítő egyesület, a Tapolcai Nőklub Egyesület tagjai végezték el a több órán át tartó felrajzolást és festést a Dobó- lakótelepen és a Kazinczy téren. Az Óvodától az iskolába szlogennel készülő ugrálójárda több elődje már korábban elkészült a belvárosban, és beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Most újra két, közel ötven méter hosszú járdára festették fel a lelkes önkéntesek a szakértők által megadott mintákat, amelyeket követve a gyerekek felváltva sétálhatnak és ugrálhatnak a járdán. A színes, virágos, állatos, geometriai minták mérete a gyerekek lépéseihez szabott.

Reformkor, forradalom

A tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégium tanulói országos versenyeken szerepeltek kiválóan, tudósított a Napló. A gimnázium diákjai több történelmi témájú megmérettetésen vettek részt a napokban. A Szakmai Középiskolásokért Közhasznú Kulturális Egyesület által szervezett versenyek országos döntőin kimagasló eredményt értek el. Az Örökségünk ’48 versenyen második helyezett lett a Ravasz Dominika (12. B), Balogh Alfonzina és Szőcze Botond Dominik (11. A) összeállítású csapat. A magyar reformkor, a pesti forradalom, az 1848–1849-es szabadságharc és a kiegyezés témából két internetes forduló nyomán jutottak be a döntőbe, ahol Kossuth és Görgei fiktív párbeszédét kellett rekonstruálniuk a világosi fegyverletétel előtti időszakból. Ezenkívül a korszakhoz kötődő kreatív feladatok megoldását várta el a zsűri. A tanulók felkészítő tanára Tarnóczai Géza volt.

Varróműhely-avató ruhabemutatóval

Bemutatták a Veszprémi Középiskolai Kollégiumban működő ruhakészítő műhelyt, számolt be róla a veol.hu. A Tűpróba műhely kialakítására és a Gizella-projekt nevű kezdeményezésre a kollégium alapítványa nyert el támogatást a Veszprém–Balaton 2023 Zrt.-nél, mondta el Miklós Judit mestertanár, a Közös Jövőnkért Alapítvány kuratóriumának elnöke, a program ötletgazdája. Hozzátette, céljuk, hogy 20-25 történelmi ruhát és jelmezt készítsenek el májusra a műhelyben, majd az elkészült viseletekben fiatalok csatlakozzanak a Veszprém belvárosán végighaladó Gizella-napi felvonuláshoz. A programban esküvőiruha-bemutatót tartottak több mint húsz fiatal részvételével. Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) köszöntőjében a kis közösségek szerepéről beszélt, kiemelve, hogy a középiskolai kollégium a csapatmunkának köszönhetően több sikert is elért az elmúlt időszakban. Mike Friderika, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. programfejlesztési igazgatója felidézte, az EKF is hozzájárult a kollégium közösségi terének közelmúltbeli megújításához, valamint reményét fejezte ki, hogy a diákok kötődése megmarad Veszprémhez.