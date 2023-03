Napjainkban a fiatalok körében is egyre nagyobb az érdeklődés az univerzum felfedezése, a csillagok fürkészése iránt. A rohamos tempóban fejlődő technika, a távcsövek, a világháló nyújtotta tér kiterjesztése, mind segítik ennek a világnak a megismerését. A csillagászat a felfedezés tudománya. Ahogy az égbolt, úgy a lehetőségeink is határtalanok. Az Athletica Galactica verseny kiváló alkalom és lehetőség arra, hogy megtalálja a jövő középiskolás kozmikus tehetségeit, akiknek a kisujjában van a fizika, a matematika és az informatika – áll a szervezők közleményében, amiből kiderül: a mozgalom nem újkeletű, a hazai csillagászati szakma neves képviselői több mint egy évtizede töretlenül dolgoznak azon, hogy népszerűsítsék ezt az izgalmas, varázslatos, de ugyanakkor sok befektetéssel járó szakmát. A verseny évről évre népszerűbb, nem csak a hazánkban élő, hanem a határon túli magyar ajkú fiatalok körében is. Az innen továbbjutó olimpikonok évről évre eredményesen szerepelnek a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián, amit idén Lengyelországban tartanak meg. 2019-ben Magyarország rendezte az eseményt.

A 2022-2023-as évad iskolai fordulóit lezáró döntőt Bakonybélben rendezik meg március 25-én és 26-án. Az elméleti és az adatfeldolgozási fordulók után következnek az égboltismereti feladatok, amiket távcső segítségével oldhatnak meg. A Pannon Csillagdában a planetáriumi fordulóval zárul a megmérettetés. A legjobb tíz versenyző tudásbővítését hazai felkészítés segíti majd, olyan ismeretekkel és gyakorlati, pszichológia tudással vértezi fel a továbbjutókat, amit nem csak az olimpián, de a további tanulmányaik során, sőt az életben is hasznosíthatnak. A nagy megmérettetést megelőzi egy miniolimpia, idén Horvátországba utazhatnak a legjobbak. A felkészítési folyamat végén az addigi eredményeket összesítik és a legjobb öt diák képviselheti hazánkat Lengyelországban augusztusban.

A bakonybéli döntő résztvevőinek tart előadást Kiss László, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója arról, hogyan dolgozik egy mai csillagász. Ezzel tanácsokat ad a jövő csillagászainak, és a csillagrobbanásokról, a James Webb-űrtávcsőről, hazai kutatásokról ad tájékoztatást.