Pezsgő élet a devecseri szakkörökben

A Veszprém vármegyei Napló megírta, a devecseri tv kisfilmekben mutatta be a művelődési központban működő szakköröket, melyek megalakulását a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett pályázaton való sikeres szereplés tette lehetővé. Működik nemezelő, papírfonó, mézeskalács-készítő, gyertyaöntő és bútorfestő szakkör. A foglalkozások célja régi mesterségek újraélesztése és a közösségteremtés.

Balatonfüredi író könyvbemutatója

A balatonfüredi író, Karády Anna a Zserbó című regényét március 29-én 17.30-tól mutatja be a budapesti Vörösmarty téren lévő Gerbeaud kávéházban, majd író-olvasó találkozó keretében lehet beszélgetni a szerzővel, adta hírül a Napló.

Országjárás Petőfivel Várpalotán

A Petőfi 200-emlékév jegyében Szabadság, szerelem címmel tartott irodalmi vacsorát a Várpalotai Polgári Együttműködés Egyesület a közelmúltban a Thury-várban, ahol Somlai Valéria zongoraművész és Rékasi Károly színművész lépett a közönség elé, derült ki a veol.hu oldalról. A házigazda Várpalotai Polgári Együttműködés Egyesület egy vacsorával egybekötött emlékest keretében tisztelgett a magyar irodalom kiemelkedő alakja, Petőfi Sándor előtt. Petneházy Beatrix, az egyesület elnöke elmondta, egyik fő célkitűzésük a kultúra támogatása, ennek jegyében szervezik programjaikat, melyek iránt egyre nagyobb az érdeklődés.

Nyirádról indul a szerdai kirándulás

A veol.hu közlése szerint a Tapolcai-medence Természetjáró Sport Egyesület március 29-én, szerdán tartja következő kirándulását. A tapolcai túrázók március 29-én, szerdán rendezik meg soron következő túrájukat. A kirándulás útvonala Nyirád–Horgásztó–Sárálló–Nyirád lesz. A résztvevők mintegy 13 kilométert sétálnak majd, a szintemelkedés körülbelül hetven méter. A találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron lesz szerda reggel 8.25-kor.

Veszprémi adomány ukrán árvaházakba

A veol.hu azt írta, hogy a közelmúltban teli rakománnyal indult el a vármegyeszékhelyről egy kisbusz Kárpátaljára. Veszprém önkormányzata adományából elektronikai cikkeket, többek között vízforralót, rezsót, mikrohullámú

sütőt és egyéb műszaki, valamint konyhai eszközöket szállított a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából Ukrajnába. Ezeket az adományokat a magyar koordinátorok Nyíregyházán átadták, majd onnan a határon túlra, kárpátaljai árvaházakba és idősotthonokba vitték a helyi önkéntesek.

Kilenc találatot szerzett a Tihany

A Balatonfüredi USC alakulata könnyed győzelmet aratott a Sümeg VSE vendégeként, adta hírül a Napló. Azt írták, hogy öt csapat is „nullára” verte meg ellenfelét, azaz kapott gól nélkül szerzett három pontot a Veszprém vármegyei labdarúgó első osztály 21. fordulójában. A végeredmény: Fűzfői AK–BSE 2-0. A látogatók színvonalas mérkőzést láthattak. Volt szépségdíjas gól, sok sárga lap, ami kifejezte a játéktéren folyó küzdelmet is. A hazai csapat végre gólokra tudta váltani azt a fölényt, ami a korábbi mérkőzéseken nem sikerült. Az első félidőt még sikerült kapott gól nélkül megúszni a pétieknek, azonban a második játékrész elején Varga Benjámin szinte kipókhálózta a felső sarkot.

Virágvasárnap délután passiójátékot tartanak Veszprémben

A Veszprémi Főegyházmegye szervezésében a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával április 2-án, virágvasárnap első alkalommal hagyományteremtő szándékkal élő passiójátékot mutatnak be Veszprémben, a Séd patak völgyében, közölte a veol.hu. A misztériumjáték célja, hogy újjáélessze és megerősítse Veszprémben a szabadtéri passiójáték hagyományát. Az előadás a kivételes szépségű Margit-romoktól a Szent Katalin sétányon és a Patak téren át halad a Benedek-hegyre.

Ünnepséget szervezett a várpalotai hajléktalanszálló

-Ha az embernek nincsen célja, még a legsimább úton sem jut el sehova – mondta el a várpalotai hajléktalanszálló, hivatalos nevén a Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Összevont Szociális Intézménye 25 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepségen Kárpáti Attila intézményvezető, írta meg a Napló. Az eltelt negyed évszázad eseményeire, valamint eredményeire a Petőfi étteremben emlékeztek a napokban a jelenlegi és egykori dolgozók, segítők és ellátottak.

Múltidéző Kemenesalján

Ahogy a veol.hu megírta, a kemeneshőgyészi Hermelin Hazajáró és Hagyományőrző Egyesület egyik nyertes pályázatának köszönhetően filmbemutatót tartottak a település emblematikus épületében, a felújítás alatt álló Radó-kastélyban. A közönséget – a zsúfolásig megtelt nagyteremben – Kovács Tamás, az egyesület elnöke köszöntötte. Beszédében elmondta, a mai, modernnek vélt társadalom tagjait számos manipuláció, alattomos szándékú befolyásolás éri, és a célszemélyek leginkább azok a fiatalok, akiknek nincs megtapasztalt összehasonlítási alapjuk a valós történelmi múlt és a jelen között.

Magyarországot népszerűsítették a világ előtt Sümegen

A Napló közlése szerint bemutatták a magyar értékeket, a történelmi múltat Sümegen, a Várcsárdánál a minap, ahol mások mellett Grófné Papp Ilona, a hely vezetője, főszervező is méltatta az eseményt. Díszmagyarba öltözött várbeli lovagok, gyönyörű paripák sorakoztak fel, mindemellett népdallal, néptánccal, házi pálinkával, frissen sült pogácsával fogadták az embereket Sümegen, ahová a régió idegenforgalmi irodáinak vezetőit, képviselőit hívták meg, hogy a vendégek, elsősorban a külföldiek körében, népszerűsítsék Magyarországot. A szervezők célja az volt, hogy felhívják a figyelmet hazánk különleges helyszíneire, értékeire, az identitásra, miközben bemutatják múltunkat, történelmünket.

Húsvéti hangulatban Balatonalmádiban

A hagyományok szerint idén is felavatta a húsvéti tojásfákat a településen a Honismereti és Városszépítő Kör, melynek titkára Töltési Erzsébet, valamint a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár mellett az elmúlt szombaton, írta meg a Napló. Az előző években összegyűlt több mint 750 tojással díszítették fel a fákat, a kisebb bokorra elhelyezett tojásokra nevüket is ráírták az ajándékozók. Töltési Erzsébet emlékeztetett, hat évvel ezelőtt díszítettek először tojásfát Balatonalmádiban, hogy így várják a városban a húsvéti ünnepeket. A kezdeményező, ötletgazda honismereti kör tagjait is meglepte, hogy idén mennyien hoztak díszes, szebbnél szebb tojásokat a fára, így Debrecentől Pécsig, Angliától Németországig.

Összekötnék a Balaton két partját

A veol.hu arról írt, hogy Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint jelentősen megnő a turisták száma a Balatonon húsvétkor, és szinte minden településen szerveznek olyan eseményt, amely miatt érdemes odautazni. Számos

sportversenyt is szerveznek a tónál, így feltehetően megtelnek a szálláshelyek. Főként a futók és a kerékpárosok lepik el ilyenkor a Balatont, mert a téli bezártság után a friss levegőn szeretnének mozogni. A sportprogramok mellett számos kulináris, kulturális rendezvényt is tartanak a régióban, és nagy igény lenne nagyszabású, ingyenes családi eseményekre is.