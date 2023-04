A képviselő kiemelte, a mostani veszélyes időkben nagyon kevés ország akar kimaradni a háborúból, Magyarország azonban a béke pártján áll. Emlékeztetett, a tavalyi országgyűlési választásokon a magyarok kifejezték szándékukat, hogy a kormányzat mindent megtegyen a békéért. Az országgyűlési képviselő elmondta, a magyar kormány célja továbbra is az, hogy béke legyen a világban. Hozzátette, a szomszédban zajló háborúban nagyon sokan veszítették életüket, emellett súlyos gazdasági hatása is van a kontinensen. A képviselő kitért arra is, ahhoz, hogy Magyarország elérje céljait, nyugalomra, biztonságra és kiszámíthatóságra van szükség, amit a béke garantálhat.

Felidézte, a napokban az Országgyűlés 130 igen, 24 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a Fidesz–KDNP által benyújtott, az orosz–ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló békepárti határozatot. Ovádi Péter úgy vélte, minden politikai közösségtől elvárható lett volna, hogy támogassa ezt a javaslatot, azonban a baloldal képviselői nem szavazták meg a határozatot. A békepárti nyilatkozatban a parlament a többi között kifejezte elkötelezettségét a béke mellett, elítélte Oroszország katonai agresszióját, és elismerte Ukrajna jogát az önvédelemhez.