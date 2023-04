A Csodabogár Akkreditált Kiváló Európai Tehetségpont Varázsszó műhely munkáját Varga Csilla óvodapedagógus vezeti. Elmondta, hogy a drámajáték alapja az érthető, tiszta beszéd. Nélküle nincs egyértelmű, jó kommunikáció. Az óvodapedagógus számára mindig fontos volt a csoportjába járó gyerekekkel megismertetni a magyar nyelv változatos szókincsét, egyedi szófordulatait. Hozzátette, hogy a drámajáték minden résztvevőtől aktív közreműködést igényel, és a visszahúzódó, gátlásos gyermekek is részesei lehetnek a történeteknek, így könnyebben bevonhatók a foglalkozásokba. A játékokhoz kapcsolódó versikék, ritmusos mondókák, mozgást igénylő gyakorlatok, kitalált történetek, nyelvtörők mind-mind segítenek, hogy szinte észrevétlenül gazdagítsák szókincsüket, új kifejezéseket sajátítsanak el a gyermekek. Ezeket természetesen alkalmazzák majd a kisgyermekek a mindennapi kommunikációjuk során is.

Varga Csilla lapunknak elmondta, hogy a sikeres együttműködéshez sok kreativitás szükséges az óvodapedagógus részéről is, hiszen a gyermekek eltérő beszédkészséggel érkeznek az intézménybe, és mindegyiküket más módszerrel lehet ösztönözni, motiválni. Azt is megtudtuk tőle, hogy egyre több kisgyerek szorul logopédiai fejlesztésre, és gyakori a megkésett beszédű gyermek is, ezért szakemberrel konzultálva egyre több, a szövegértésen alapuló játékot kell alkalmazni, mint például a mesék, kitalált történetek, szabályjátékok.

– Örömmel tapasztalom, hogy a kommunikációs képességeiken túl humorérzékük is fejlődőben van a kicsiknek, jó érzéssel tölt el, amikor mosolygó arccal megérkeznek a gyerekek, és már az ajtóban sorolják, mely játékokat szeretnék az adott napon játszani – fejezte be gondolatait Varga Csilla.